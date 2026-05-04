Byrjum á grunninum ekki þakinu

Besta starf í heimi er að vera leikskólakennari.
Ég er samt í veikindaleyfi (í alvöru) og ekki síst vegna starfsumhverfis sem virðist ekki vera ástæða til að laga. Í hverfinu mínu er samt áætluð mikil aukning húsnæðis án þess að hugsa um grunnþarfir líkt og leik- og grunnskóla (þetta er Laugarneshverfið ef einhver er að velta staðsetningu fyrir sér). Í stað þess að tryggja að börn geti sótt leikskóla í hverfinu sínu koma upp hugmyndir um daggæslu í kosningabaráttu einhverja flokka fyrir komandi kosningar. Fyrirtæki eigi að sjá um gæslu fyrir börn starfsfólks því faglegt starf skiptir engu máli fyrir yngstu börnin.
En foreldrar vilja meira fyrir börn sín en gæslu. Foreldrar vilja leikskóla í hverfinu sínu og ég held að það hefði mátt tryggja það í mínu hverfi með því að vinna betur að leikskólanum Laugasól sem bíður eftir niðurrifi og byggingu nýs húsnæðis.
Foreldrar vilja gott starf og kennara sem eru vakandi yfir þroska og þörfum barna þeirra.
Það þarf að bæta starfsumhverfi leikskóla en ekki búa til gæslu í fyrirtækjum með starfsfólki sem stoppar stutt við þ.e. ef fólk fæst til starfa.
Í leikskóla leggjum við grunninn því eins og þegar við byggjum hús þá byrjum við á grunninum ekki þakinu. Leikur barna leggur grunninn að m.a. félagsfærni, læsi, stærðfræði, sköpun, sterkri sjálfsmynd og þekkingu á réttindum allra barna.
En til þess þurfum við vel menntaða kennara sem hafa þekkingu á hvernig má efla alhliða þroska barna og þá þurfum við hafa minni áhyggjur af niðurstöðum Pisa, lesa sér til gagns, sjálfsmynd, samskiptum, hegðunarerfiðleikum og gagnrýnni hugsun því við höfum lagt grunninn.
Við þurfum góða leikskóla með faglegt og metnaðarfullt starf, vel menntað fagfólk og gott starfsumhverfi í heilnæmu húsnæði.
Hvaða stjórnmálaflokkur hugsar til lengri tíma og sér að það skiptir máli að grunnurinn sé sterkur svo hægt sé að byggja ofan á. Einfaldar lausnir gera ekkert fyrir framtíð okkar stórkostlegu barna.
Höfundur er leikskólakennari.
