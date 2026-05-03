Hraðar heim

Samgöngur eru eitt stærsta hagsmunamál Reykvíkinga. Þær snúast ekki bara um götur, akreinar eða ljósastýringu. Þær snúast líka um tíma fólks. Að komast í vinnu, sækja börnin, sinna fjölskyldunni og komast heim á skikkanlegum tíma.
Í norrænni goðafræði er Gná sendiboði Friggjar. Hún fer milli heima á hestinum Hófvarpni, sem er sagður geta farið um loft og lög. Gná var send þegar koma þurfti mikilvægum erindum hratt og örugglega á milli staða. Hún er því sterk táknmynd fyrir það sem góðar samgöngur eiga að vera. Greiðar, áreiðanlegar og þannig skipulagðar að fólk komist leiðar sinnar. Það er einmitt sú hugsun sem við í Framsókn viljum leggja til grundvallar í samgöngumálum Reykjavíkurborgar.
Gná greiðir leiðina heim
Við viljum borg þar sem almenningssamgöngur eru góðar, bílaumferð greið og stígar fyrir gangandi og hjólandi öruggir. Þess vegna viljum við byggja upp öflugar almenningssamgöngur á sérakreinum. Almenningssamgöngur þurfa að vera hraðar, áreiðanlegar og raunhæfur valkostur. Það gerist ekki ef vagnarnir sitja fastir í sömu umferðarteppum og allir aðrir.
Gyðjan Gná þurfti greiða leið til að komast á milli heima og sömuleiðis þurfa samgöngulausnir borgarinnar að byggjast á skynsemi. Við viljum ekki samgöngupólitík sem stillir fólki upp í fylkingar. Einn fararmáti þarf ekki að vinna á móti öðrum.
Í því samhengi má benda á að ekki er skynsamlegt að fækka akreinum fyrir bíla á Suðurlandsbraut. Suðurlandsbraut er mikilvæg umferðaræð. Þar þarf að tryggja gott flæði samhliða því að bæta almenningssamgöngur. Ef við ætlum að fá fólk með okkur í uppbyggingu almenningssamgangna þurfum við að sýna að lausnirnar séu skynsamlegar, ekki íþyngjandi.
Við í Framsókn erum svo heppin að eiga okkar eigin Gná, borgarfulltrúann Magneu Gná. Líkt og nafna hennar í goðafræðinni treystum við henni til að greiða leiðina á milli staða af skynsemi og sáttarhug fyrir borgarbúa. Hún vill ekki greiða leiðina milli staða með átökum, heldur af skynsemi og sáttarhug fyrir Reykjavík.
Við getum bætt almenningssamgöngur án þess að lama bílaumferð og án þess að gera fjölskyldubílinn að óvini.
Við Framsóknarmenn treystum borgarfulltrúanum okkar Magneu Gná til að greiða fyrir leiði samgangna og samskipta í borginni.
Höfundur er fyrrum borgarfulltrúi, þingmaður, ráðherra og skipar 46. sætið á lista Framsóknar í Reykjavík.
