Við viljum ekki Sæbrautarstokk í nýja nefnd Regína Ásvaldsdóttir skrifar 4. maí 2026 06:00 Nýtt deiliskipulag fyrir Sæbrautarstokk er á leið í auglýsingu eftir samþykkt borgarráðs í vikunni. Um er að ræða eins kílómetra kafla á Sæbrautinni sem verður settur í stokk frá Miklubraut og norður fyrir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs. Verkefnið er hluti af samkomulagi í samgöngusáttmálanum og er lykilverkefni í samgöngum borgarinnar og forsenda fyrir bættu umferðarflæði, aukinni afkastagetu og tengingu við fyrirhugaða Sundabraut. Á yfirborði stokksins verður grænn hverfisgarður sem bindur saman Vogahverfi og Vogabyggð. Þetta verkefni er eitt af þeim gríðarlegu samgöngubótum sem eru á áætlun í samgöngusáttmálanum. Það eru sex stórar stofnvegaframkvæmdir fyrirhugaðar, meðal annars Miklubrautargöng og mislæg gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Endurskoðun þýðir meiri tafir Það var skrifað undir endurskoðaðan samgöngusáttmála haustið 2024, en það tók rúm tvö ár eftir sveitarstjórnarkosningarnar vorið 2022, að ná samkomulagi um nýja forgangsröðun framkvæmda. Á meðan að ekki tókst að ljúka endurskoðun sáttmálans, biðu stór verkefni enda óvissa um samninginn. Það veldur mér því miklum vonbrigðum að heyra fulltrúa þeirra sömu flokka og stóðu að samkomulaginu haustið 2024 tala um að nú þurfi að endurskoða sáttmálann frá grunni. Tveimur árum síðar! Eigum við þá að setja Sæbrautarstokkinn í biðstöðu núna og leyfa borgar- og bæjarstjórnum að bítast um forgangsröðunina á ný? Eða eigum við að trúa því að hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu kinki bara kolli og séu tilbúin að setja sín verkefni aftar í forgangsröðunina? Samgöngukerfið tengist allt, og breyting á einum stað, hefur áhrif á þann næsta. Það að ætla endurskoða sáttmálann eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar, allt eftir því hvernig vindar blása mun þýða endalausar tafir og samningaviðræður. Undirbúningur og hönnun samgöngumannvirkja er kostnaðarsöm og tímafrek vinna sem kallar á langtímasýn og ákveðna stjórnfestu. Samfylkingin vill standa vörð um samgöngusáttmálann og taka ábyrgð á þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar, með framtíðarsýn í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu að leiðarljósi. Við höfum jafnframt sagt að við viljum auka samráð og samtal við hagsmunaaðila á framkvæmdatíma en stóra myndin haldist óbreytt. Er Sjálfstæðisflokkurinn virkilega tilbúinn að setja Sæbrautarstokkinn á ís á meðan að samgöngusáttmálinn fer í enn eina nefndina næsta hálfa kjörtímabilið? Það er að minnsta kosti ekkert Strax í þeim pakka. Höfundur er frambjóðandi í 7. sæti Samfylkingar til borgarstjórnarkosninganna í vor. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Regína Ásvaldsdóttir Samfylkingin Reykjavík 