Í aðdraganda kosninga hafa Garðbæingar heyrt mörg loforð um aukin fríðindi, lækkun gjalda og ný kostnaðarsöm verkefni. Talað er um, fleiri gjaldfrjálsar stundir í leikskólum, hækkun Hvatapeninga og ýmsar aðrar aðgerðir sem allar kosta verulega fjármuni.
Sjálfsagt hljómar margt af þessu vel. En það þarf líka að ræða hver eigi að greiða fyrir loforðin og hvort bæjarsjóður standi raunverulega undir þeim.
Garðabær er nú þegar meðal skuldsettari sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þess vegna telur Miðflokkurinn að nú sé mikilvægara en nokkru sinni að sýna ábyrgð í rekstri og fara skynsamlega með fjármuni bæjarbúa. Það er auðvelt að lofa meiru fyrir kosningar. Erfiðara er að standa undir því þegar reikningurinn kemur.
Miðflokkurinn telur einnig að minnihlutinn í bæjarstjórn hafi á undanförnum árum ekki veitt meirihlutanum nægjanlegt aðhald. Oft hefur skort gagnrýnar spurningar um stór verkefni, útgjaldaaukningu og stefnu í skipulagsmálum. Heilbrigð bæjarstjórn þarf öflugt aðhald og skýra umræðu um forgangsröðun verkefna.
Við teljum jafnframt að skipulagsmál í Garðabæ eigi að þróast með meiri áherslu á mannvæn hverfi, lágreistari byggð og betra jafnvægi milli fjölbýlis og sérbýlis. Garðabær á að halda þeirri sérstöðu sem hefur gert bæinn eftirsóknarverðan fyrir fjölskyldur. Stöðvum Reykjavíkur væðingu Garðabæjar.
Miðflokkurinn hefur einnig gagnrýnt Borgarlínuna og telur verkefnið alltof dýrt miðað við þann ávinning sem Garðbæingar fá af því. Við viljum frekar verja fjármunum í verkefni sem bæta þjónustu, innviði og nærumhverfi bæjarbúa með beinum hætti.
Í skólamálum leggjum við áherslu á að öll börn fái þann stuðning sem þau þurfa til að ná árangri. Mikilvægt er að nemendur búi yfir nægjanlegri íslenskukunnáttu til að geta tekið fullan þátt í skólastarfi og að kennarar hafi raunhæfar aðstæður til að sinna kennslu.
Miðflokkurinn telur einnig mikilvægt að sveitarfélagið gæti ábyrgðar þegar kemur að félagslegum stuðningi og móttöku fólks. Stoðkerfi samfélagsins eiga að hjálpa þeim sem raunverulega þurfa á því að halda, en ekki skapa aðstæður þar sem hægt er að misnota kerfið á kostnað skattgreiðenda.
Garðabær hefur byggst upp sem sterkt og fjölskylduvænt sveitarfélag. Til að svo verði áfram þarf skýra sýn, ábyrg fjármál og kjark til að setja hagsmuni bæjarbúa í fyrsta sæti.
Höfundur er oddviti Miðflokksins í Garðabæ.
