Skoðun

Betri heilsa – betri Kópa­vogur

Arnar Grétarsson skrifar

Kópavogur er öflugt og einstakt samfélag. Hér býr fjölbreyttur hópur fólks sem á það sameiginlegt að vilja gott nærumhverfi, öfluga þjónustu og skýra framtíðarsýn. En líkt og önnur sveitarfélög stöndum við frammi fyrir krefjandi verkefnum. Til þess að tryggja lífsgæði til framtíðar þurfum við tvennt: ábyrgan rekstur og markvissa fjárfestingu í því mikilvægasta sem við eigum – heilsu íbúa Kópavogs.

Lærdómurinn af vellinum

Líf mitt hefur frá unga aldri snúist um íþróttir hér í Kópavogi. Ég er uppalinn Bliki og sleit barnsskónum á fótboltavellinum, en samhliða því spilaði ég handbolta með HK fram að 16 ára aldri. Þessi ár mótuðu mig og þau gildi sem ég lærði þar ég bý enn að í dag.

Íþróttir kenna manni margt sem lærist ekki í kennslustofunni. Þær kenna liðsheild – að enginn er stærri en heildin og að besti árangurinn næst þegar allir stefna í sömu átt. Þær kenna aga og þrautseigju – að mæta í rigningu og roki og halda áfram þó að á móti blási. Og þær kenna félagsfærni – að mynda vináttubönd sem endast ævilangt og bera virðingu fyrir öðrum, jafnt innan sem utan vallar.

Þessi reynsla er grunnurinn að sýn minni á lýðheilsu. Lýðheilsa er ekki lúxus – heldur grunnur að góðu lífi.

Ábyrg fjármálastýring er forsenda þess að hægt sé að fjárfesta markvisst í fólkinu okkar

Íþróttir og hreyfing eru ekki jaðarmál. Við vitum að regluleg hreyfing bætir bæði líkamlega og andlega heilsu. Sem fyrrum atvinnumaður og þjálfari hef ég séð hvernig rétt umhverfi getur ýtt undir vöxt, sjálfstraust og vellíðan.

Við í Viðreisn viljum að Kópavogur verði leiðandi í að skapa umhverfi sem hvetur alla íbúa til hreyfingar. Það snýst um að tryggja aðgengi fyrir alla – að frístundastyrkir séu raunveruleg lyftistöng fyrir öll börn, óháð efnahag. Það snýst um að hanna nærumhverfið þannig að hreyfing verði eðlilegur hluti af deginum, með góðum göngustígum og opnum svæðum í öllum hverfum Kópavogs. Mikilvægt er að fjárfesta í forvörnum, því hver króna sem sett er í æskulýðs- og íþróttastarf skilar sér margfalt til baka síðar.

Lausnir, ekki bara loforð

Reynsla mín með að vinna með fjárhagsáætlanir í alþjóðlegu umhverfi hefur kennt mér að góður vilji dugar ekki einn og sér. Til að ná raunverulegum árangri þurfum við sjálfbæran rekstur sem skapar svigrúm til að fjárfesta skynsamlega.

Við þurfum að byggja upp íþróttamannvirki sem mæta þörfum vaxandi bæjar. Við þurfum að efla æskulýðsstarf sem nær til allra barna, ekki bara sumra. Og við þurfum að þróa grænni samgöngur sem gera hreyfingu að sjálfsögðum hluta af daglegu lífi.

Kosningarnar 16. maí snúast um framtíðina okkar. Ég vil nýta reynslu mína af vellinum, úr atvinnulífinu og úr þjálfun til að taka betri ákvarðanir fyrir alla Kópavogsbúa.

Við eigum að þora að fjárfesta í fólkinu okkar – því þar liggur raunveruleg verðmætasköpun framtíðarinnar.

Höfundur skipar 3. sæti á lista Viðreisnar í Kópavogi.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur

