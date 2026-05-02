Skoðun

Við klippum ekki borða!

Davíð Már Sigurðsson skrifar

Það er aldrei eftirspurn eftir fólkinu sem klippir borðana, en það er alltaf skortur á öflugum kennurum. Fólkinu sem lætur hlutina ganga upp. Fólkinu sem harkar af sér, fólkinu sem vinnur vinnuna, þeim sem koma fólki til manns. Það eru ekki stjórnmálamenn, ekki embættismenn og ekki fólkið í styttingu vinnuvikunnar sem enginn tekur eftir að mæti ekki í vinnuna.

Við stöndum vaktina.

Þrátt fyrir þverrandi almenningsálit. Þrátt fyrir niðurdrepandi PISA kannanir. Þrátt fyrir skilvirka og óskiljanlega námskrá, þrátt fyrir letjandi vinnuumhverfi og þrátt fyrir huglægt einkunnakerfi sem við báðum ekki um og erum ennþá að innleiða 15 árum síðar.

Við erum á gólfinu og þar sem hlutirnir gerast fyrst. Ekki á nefndarfundum, ekki í spretthópum og síðast en ekki síst, ekki í borðaklippingum. Það erum við sem fáum köttinn í sekknum, svarta Pétur og tvist og sjöu á hendi og getum ekki ,,fóldað". En við stöndum vaktina áfram því það er það sem máli skiptir, því annars gerir það enginn. Kíktu bara á Alfreð, þar er enginn hörgull á atvinnuauglýsingum í grunnskólunum

Við skópum ekki kerfið. Við þurfum hinsvegar, lögum samkvæmt að vinna eftir því!

Höfundur er grunnskólakennari

Skóla- og menntamál

