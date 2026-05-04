Fleiri fána!

Orð Snorra Mássonar þingmanns fyrir nokkru um notkun hins litskrúðuga fjölbreytileikafána í skólum landsins vöktu sterk viðbrögð víða í samfélaginu. Fánanum er reglulega flaggað við skóla, sem og hjá ýmsum stofnunum og fyrirtækjum. Sumir töldu að með ummælum sínum hefði Snorri sýnt fordóma í garð hinsegin fólks, en aðrir lásu þau sem gagnrýni á undirliggjandi vinstri-vók hugmyndafræði sem beint sé að nemendum. Snorri hefur jafnframt bent á að íslenska fánanum sé ekki flaggað nægilega oft, sjónarmið sem margir hafa tekið undir. Þá eru einnig þeir sem kalla eftir fánum sem endurspegla önnur gildi en fjölbreytileikafáninn og íslenski fáninn, til dæmis grænfána sem tákn umhverfisverndar. Ljóst er að skiptar skoðanir ríkja um þetta fánamál. En til allrar hamingju er til lausn.
Til viðbótar við íslenska fánann, grænfánann og fjölbreytileikafánann mætti til dæmis flagga fánum friðar, kærleika og málfrelsis. Friðarfáni myndi senda skýr skilaboð um að skólinn sé öruggur griðarstaður þar sem ofbeldi og ófriður eru ekki liðin. Fáni kærleikans undirstrikaði gildi umhyggju, velvildar og virðingar, svo nemendur væru í engum vafa um mikilvægi þeirra. Málfrelsisfáni myndi minna á að nemendur geti – innan marka velsæmis – tjáð skoðanir sínar frjálslega og óttalaust. Skólinn á jú að hvetja til opinnar og gagnrýninnar umræðu sem stuðlar að þroska nemenda.
Og þannig mætti halda áfram: fánar samheldni, sköpunar og hamingju, sem dæmi. Best væri að flagga sem flestum slíkum fánum við skóla landsins allt árið um kring. Þannig fengju flestir fána að eigin skapi. Þá fyrst nyti fjölbreytileikinn sín í allri sinni dýrð!
Höfundur er kennari
