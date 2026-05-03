Byrgjum brunninn í stað þess að byggja brunna Bryndís Rut Logadóttir skrifar 3. maí 2026 08:02 Að útrýma biðlistum virðist vera vinsælt kosningaloforð þegar kemur að málefnum aldraðra. En sjaldan er talað um það hvernig við ætlum að fara að því að útrýma biðlistum og hvaða biðlistar það eru helst sem þarf að útrýma. Hvernig útrýmum við biðlistum? Það er aldrei gaman að heyra að það séu biðlistar í þjónustu sem fólk þarf á að halda en við þurfum að átta okkur á því á hvorum endanum við ætlum að byrja. Biðlistar inn á hjúkrunarheimili eru langir, eins og margoft hefur verið rætt um í fjölmiðlum undanfarið. En er eina lausnin til þess að útrýma biðlistum að byggja fleiri hjúkrunarheimili? Auðvitað er það hluti af lausninni en við þurfum að setja egginn í fleiri en eina körfu. Ráðast á vandann frá báðum hliðum. Þess vegna er ábyrgð sveitarfélaga mikil þegar kemur að þessu verkefni. Biðlistar eru ekki náttúrulögmál Biðlistar verða til vegna þess ramma sem settur er utan um þjónustuna. Við þurfum að skoða hvers konar fyrirkomulag er á inntöku íbúa á hjúkrunarheimili og hvort megi endurskoða það. Við þurfum að skoða hvort við getum með einhverju móti gert þjónustuna sem fólk fær heima skilvirkari. Erum við að nýta vel mannauðinn sem veitir þá þjónustu? Gætum við samþætt betur þessa þjónustu? Þarf sér starfsmann til þess að aðstoða einstaklinga á fætur og annan sem kemur korteri seinna til þess að mæla blóðsykur? Svo kemur þriðja manneskjan eftir hádegi að þrífa? Það svo margt hægt að gera annað en að senda fólk á hjúkrunarheimili. Við þurfum að efla úrræði sem halda fólki virku, bæði líkamlega og félagslega. Ef þörfin minnkar þá minnka biðlistarnir. Lýðheilsa og forvarnir í fyrirrúmi Lýðheilsumál er eitthvað sem sjaldan er talað um í samhengi við þessa biðlista-útrýmingu. Ef við ætlum að byrja á réttum enda og útrýma biðlistum fyrir fullt og allt þá þarf að leggja áherslu á lýðheilsu og forvarnir. Byrja þarf að fyrirbyggja þörfina fyrir hjúkrunarheimili löngu áður en fólk er komið á eftirlaun. Byrgjum brunninn í stað þess að byggja brunna! Enginn er yfir það hafinn að endurskoða hluti sem ekki virka. Biðlistar eru mannanna verk alveg eins og hvert annað kerfi innan stjórnsýslunnar. Ef hlutirnir eru ekki að virka þá þarf að rýna þá og skoða hvernig við leysum vandann, til frambúðar. Sveitafélögin bera mikla ábyrgð Sveitarfélögin geta dregið úr þörfinni fyrir hjúkrunarheimili með því að stuðla að heilsueflandi samfélagi og góðan heimastuðning. Við í Viðreisn í Kópavogi viljum leggja áherslu á að bæta lífsgæði eldri borgara. Við viljum efla enn frekar starfsemi sem ýtir undir virkni og þátttöku í félagsstarfi. Við viljum samþætta þjónustuna og gera hana skilvirkari og þannig bæta lífsgæði og minnka biðlista. Höfundur er í 6. sæti Viðreisnar í Kópavogi og er sérfræðingur í öldrunarþjónustu. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Kópavogur Eldri borgarar Mest lesið Eru verkalýðsfélög úrelt eða bara óþægileg sumum? Elsa Hrönn Gray Auðunsdóttir Skoðun Allt frítt í Garðabæ, eða ábyrgur rekstur ? Lárus Guðmundsson Skoðun Tímaskekkjan er ekki verkalýðshreyfingin Unnar Geir Unnarsson Skoðun Eigum við að forgangsraða börnunum okkar? Ester Halldórsdóttir Skoðun Hvar á láglaunafólk að búa í Reykjavík? Ari Edwald Skoðun Ætti Ísland að taka þátt í PISA? Maren Davíðsdóttir Skoðun Alþjóðadagur hryggbólgusjúkdóma: Ekki bara bakverkir Jóhann Pétur Guðvarðarson Skoðun Betri heilsa – betri Kópavogur Arnar Grétarsson Skoðun Eldri borgarar í Hveragerði eiga meira skilið Ingibjörg Sigmundsdóttir ,Þorsteinn Hjartarson Skoðun Byrgjum brunninn í stað þess að byggja brunna Bryndís Rut Logadóttir Skoðun Skoðun Skoðun Byrgjum brunninn í stað þess að byggja brunna Bryndís Rut Logadóttir skrifar Skoðun Eru verkalýðsfélög úrelt eða bara óþægileg sumum? Elsa Hrönn Gray Auðunsdóttir skrifar Skoðun Tímaskekkjan er ekki verkalýðshreyfingin Unnar Geir Unnarsson skrifar Skoðun Allt frítt í Garðabæ, eða ábyrgur rekstur ? Lárus Guðmundsson skrifar Skoðun Eigum við að forgangsraða börnunum okkar? Ester Halldórsdóttir skrifar Skoðun Ætti Ísland að taka þátt í PISA? Maren Davíðsdóttir skrifar Skoðun Betri heilsa – betri Kópavogur Arnar Grétarsson skrifar Skoðun Vélarnar ræstar út í skurð Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Að lifa, þrátt fyrir brotna odda Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Hvar á láglaunafólk að búa í Reykjavík? Ari Edwald skrifar Skoðun Við klippum ekki borða! Davíð Már Sigurðsson skrifar Skoðun Eldri borgarar í Hveragerði eiga meira skilið Ingibjörg Sigmundsdóttir ,Þorsteinn Hjartarson skrifar Skoðun Tekjutengjum frístundastyrkinn Sandra Hlín Guðmundsdóttir, Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar Skoðun Alþjóðadagur hryggbólgusjúkdóma: Ekki bara bakverkir Jóhann Pétur Guðvarðarson skrifar Skoðun Loftslagsmál snúast um jöfnuð og lífsgæði Skúli Helgason skrifar Skoðun Sanna er Zohran Mamdani Reykjavíkur Alfreð Sturla Böðvarsson skrifar Skoðun Eru hagsmunir Vestmannaeyja einskins virði? Daði Pálsson skrifar Skoðun Langt frá hátekjulistanum Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar Skoðun Hugum að lífsgæðum - höfnum ofurþéttingu skrifar Skoðun Borgin sem hætti að hlusta skrifar Skoðun Virðing, virkni og góð lífsgæði alla ævi Ellý Tómasdóttir,Ólafía Ingólfsdóttir skrifar Skoðun 414 ástæður til að gera betur Anna Sigríður Hafliðadóttir skrifar Skoðun Barátta sem skiptir sköpum Svanfríður Bergvinsdóttir skrifar Skoðun Verkalýðsbarátta okkar daga Jónas Már Torfason skrifar Skoðun 1. maí: Sóknarfæri í jafnrétti eða skref aftur á bak? Kolbrún Halldórsdóttir skrifar Skoðun Styrkur okkar er velferð allra Finnbjörn A. Hermannsson skrifar Skoðun Barnamenning - Mikilvægt samkenndarafl Halldóra Rut Baldursdóttir,Lína Björg Tryggvadóttir skrifar Skoðun Leyfist Íslendingum að stjórna sínum eigin málum? Arnar Þór Jónsson skrifar Skoðun Fjörður fyrir fólk Árni Stefán Guðjónson skrifar Skoðun Óhagkvæmar stórframkvæmdir eru ávísun á efnahagslega afturför Þórarinn Hjaltason,Þorkell Sigurlaugsson skrifar Sjá meira