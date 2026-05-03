Flokkur fólksins þorir og getur

Kjörorð Flokks fólksins hefur frá upphafi verið „fólkið fyrst og svo allt hitt.“ Meginmarkmið flokksins með þátttöku í ríkisstjórn var og er að berjast fyrir málefnum venjulegs fólks. Á rúmu ári höfum við náð í gegn málum sem hafa raunveruleg áhrif. Þetta er er sömuleiðis leiðarljós í framboði Flokks fólksins til borgarstjórnar. Reynslan sýnir svo ekki verður um villst að litlir flokkar geta knúið fram stór mál þegar viljinn er fyrir hendi. Í stjórnmálum skiptir nefnilega höfuðmáli að flokkar og frambjóðendur muni hverra erinda þeir ganga.
Flokkur fólksins berst fyrir fyrst og fremst fyrir bættum kjörum og öryggi þeirra sem vilja gleymast og setur málefni þeirra framar sérhagsmunum. Berst fyrir hagsmunum þeirra sem eru fastir í fátæktargildrum. Flokkur fólksins hefur sýnt og sannað að hann stendur með eldra fólki, öryrkjum, fötluðu fólki, barnafjölskyldum, foreldrum í áföllum og þeim sem alfarið treysta á velferðarkerfið sér til framfærslu.
Í Reykjavík eru verkefnin skýr. Þar þarf að verja grunnþjónustuna, efla þjónustu við eldri borgara, hraða uppbyggingu hjúkrunarheimila og dagdvalarúrræða, tryggja húsnæðisöryggi fyrir tekjulægri hópa. Þessar áherslur koma skýrt fram í stefnumiðum Flokks fólksins í Reykjavík. Þetta eru ekki innantóm loforð eins og árangur okkar á stuttu tíma í ríkisstjórn sýnir svo glöggt.
Það mun efla störf okkar í borgarstjórn að vera í nánu samstarfi við ráðherra Flokks fólksins, Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra, Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra og Eyjólf Ármannsson innviðaráðherra. Sameiginlega getum við lyft grettistaki í öllum megin áherslumálum okkar. Hvort sem um er að ræða húsnæðismál, velferðarmál, samgöngur, málefni barnafjölskyldna eða þjónustu við eldri borgara.
Flokkur fólksins hefur heldur betur látið verkin tala í ríkisstjórn. Hann hefur knúið fram grundvallarbreytingar þannig að fólk sem reiðir sig á greiðslur almannatrygginga þurfi sitji ekki eftir þegar aðrir hópar hækka í tekjum. Við höfum líka séð umbætur sem tala beint inn í líf fjölskyldna á viðkvæmustu stundum. Ný lög um sorgarleyfi, aukinn réttur fjölburaforeldra og bætt staða kvenna sem glíma við alvarleg veikindi á meðgöngu eru dæmi um aðgerðir sem standa með fólki þegar mest á reynir. Og tæpi ég hérna aðeins á örfáum atriðum.
Næsta skref er að fylgja sams konar málum kröftuglega eftir í Reykjavík. Við munum beita okkur af sama afli fyrir hagsmunum þeirra íbúa borgarinnar sem aðrir flokkar láta sitja á hakanum eða gleyma í vörnum fyrir sérhagsmuni. Við ætlum að hraða uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði, efla Félagsbústaði, skera niður biðlistana, bjóðum raunhæfar og sanngjarnar lausnir í leikskólamálum sem tryggja að börn fái þá þjónustu sem þeim ber.
Reykjavík á að vera borg sem fyrst og fremst hefur það hlutverk að þjóna íbúum sínum. Borg sem setur grunnþjónustu, húsnæði, öryggi, skóla, velferð og virðingu fólks í fyrsta sæti. Borg þar sem Flokkur fólksins lætur verkin tala.
Höfundur er oddviti Flokks fólksins í Reykjavík
Sigurður Sigurðsson skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Gunnar Einarsson skrifar
Sigrún Magnúsdóttir skrifar
Egill Óskarsson skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Vigdís M. Jónsdóttir skrifar
Eyþór Stefánsson skrifar
Heiðrún Kristmundsdóttir skrifar
Bryndís Rut Logadóttir skrifar
Elsa Hrönn Gray Auðunsdóttir skrifar
Unnar Geir Unnarsson skrifar
Lárus Guðmundsson skrifar
Ester Halldórsdóttir skrifar
Maren Davíðsdóttir skrifar
Arnar Grétarsson skrifar
Bryndís Haraldsdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Ari Edwald skrifar
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Ingibjörg Sigmundsdóttir ,Þorsteinn Hjartarson skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir, Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar
Jóhann Pétur Guðvarðarson skrifar
Skúli Helgason skrifar
Alfreð Sturla Böðvarsson skrifar
Daði Pálsson skrifar
Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar
skrifar
Ellý Tómasdóttir,Ólafía Ingólfsdóttir skrifar