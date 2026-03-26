Írsk-sænski dansdómarinn Dermot Clemenger, sem flúði Svíþjóð eftir að hafa verið ákærður fyrir að kaupa sér vændi 31 sinni, átti að dæma í danskeppninni Icelandic Dance Festival sem fer fram í júní. Eftir að fregnir af þátttöku hans birtust í sænskum miðlum hefur hann verið fjarlægður af síðu keppninnar.
Dermot Clemenger er frægur dansari og dansdómari í Svíþjóð, vann fjölmarga írska og sænska danstitla á tíunda áratugnum og var dómari við sænsku danskeppnina Let's Dance á TV4 frá 2006 til 2015 og frá 2020 til 2023.
Clemenger var handtekinn og yfirheyrður vorið 2024 eftir áralanga rannsókn lögreglunnar í Örebrö á tælenskum nuddstofum vegna gruns um að þar færi fram vændisstarfsemi. Samkvæmt umfjöllun Expressen var Clemenger grunaður um að hafa keypt 31 sinni vændi á sautján nuddstofum í fjórum borgum.
Clemenger neitaði í fyrstu sök í málinu en játaði á endanum sekt sína í þrjátíu ákæruliðum eftir tvo daga í haldi lögreglu. Þann 19. desember úrskurðaði héraðsdómstóllinn í Örebro hann í gæsluvarðhald en Clemenger mætti ekki fyrir dómara og flúði land í kjölfarið.
Saksóknarinn Per Svensson staðfesti svo í tölvupósti til Expressen 30. desember 2024 að Clemenger væri eftirlýstur bæði í Svíþjóð og á alþjóðavettvangi. Clemenger hefur haldið sig í Bretlandi síðustu tvö ár, að því er virðist til að bíða eftir því að brotin myndu fyrnast 25. janúar 2026 en þá voru tvö ár liðin frá síðustu vændiskaupum hans.
Fyrr í dag greindi Aftonbladetfrá því að Clemenger væri snúinn aftur til Svíþjóðar og hefði birt myndir frá veitingastöðum í Örebrö.
Í umfjöllun blaðsins kom jafnframt fram að Clemenger væri snúinn aftur í dansbransann og yrði hluti af dómarapanel íslensku danskeppninnar Icelandic Dance Festival sem fer fram 13. til 14. júní í Reykjavík.
Á vefsíðu og samfélagsmiðlum Icelandic Dance Festival, eða Íslensku danshátíðarinnar, birtist í gær færsla um hvaða dómarar myndu dæma í keppninni. Fjöldi alþjóðlegra dómara var þar á lista frá fjölmörgum löndum, þar á meðal íslenski dansdómarinn Gunnar Gunnarsson og fyrrnefndur Dermot Clemenger.
Síðdegis í dag var færslan hins vegar fjarlægð og ný færsla birt í staðinn með sömu dómurum nema hvað nafn Clemenger hafði verið fjarlægt.
Upp úr tvöleytinu í dag birtist síðan yfirlýsing um málið frá danskeppninni skrifuð af skipuleggjandanum Árna Sigurgeirssyni.
„Dómnefndir fyrir komandi heimsmeistaramót og Íslensku danshátíðina voru nýlega tilkynntar. Þessir viðburðir eru skipulagðir af íslenskri fjölskyldu sem hefur ástríðu fyrir samkvæmisdansi og hefur skuldbundið sig til að færa íslenska danssamfélaginu þetta mikilsmetna tækifæri í fyrsta skiptið,“ sagði í tilkynningunni.
„Þótt dómararnir hafi upphaflega verið valdir út frá faglegum forsendum og orðstír í dansbransanum, hafa nýjar mikilvægar upplýsingar komið í ljós sem varða einn einstakling. Hefðu þessar upplýsingar legið fyrir við dómaravalið hefði það algjörlega breytt samsetningu dómnefndanna,“ sagði jafnframt og er þar greinilega verið að vísa til Clemenger.
Í kjölfarið hafi verið gerðar breytingar á dómnefndunum.
„Dómaravalið var ekki hugsað til að valda skaða eða umtali eða styðja við meint brot eða ólöglegt framferði. Skipuleggjandinn hefur ekkert umburðarlyndi gagnvart slíkum brotum eða ólöglegri hegðun og leggur ekki blessun sína yfir neinar gjörðir sem brjóta í bága við lög,“ sagði að lokum í tilkynningunni.
Fréttastofa sendi fyrirspurn í skipuleggjendur keppninnar sem þótti málið afar leitt og ítrekuðu fyrri yfirlýsingar.
„Við höfðum enga vitneskju um sögu þessa ákveðna einstaklings, og hefðu þær upplýsingar legið fyrir áður en endanlegt val á dómurum fór fram, hefði útkoman verið allt önnur,“ sagði í svari við fyrirspurninni.
Mál Clemenger hefur verið umtalað í Svíþjóð og lýstu bæði hægriflokkurinn Moderaterna og Sósíaldemókratar því yfir að þau væru opin fyrir því að breyta fyrningartíma á vændiskaupum.