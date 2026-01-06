Innlent

Raf­magns­laust í hluta Garða­bæjar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hluti bæjarins er rafmagnslaus.
Hluti bæjarins er rafmagnslaus. Vísir/Vilhelm

Rafmagnslaust er vegna háspennubilunar í Garðabæ. Í tilkynningu frá Veitum kemur fram að unnið sé að því að greina bilun.

Garðabær Orkumál

