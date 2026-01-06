Lögreglan á Suðurlandi hefur óskað eftir aðstoð björgunarsveita og Landhelgisgæslunnar vegna týndra göngumanna. Samferðarmaður þeirra hafði samband við lögreglu eftir að göngumenn skiluðu sér ekki.
Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi. Um er að ræða þrjá göngmenn sem lögðu af stað fyrr í dag en formleg leit hófst um tuttugu mínútur yfir fimm.
Samferðarmaður göngumannanna hafði samband við lögreglu eftir að þeir skiluðu sér ekki heim. Leitað er á Hellisheiðinni og þar í kring, út frá því hvar bíll þeirra var skilinn eftir. Magnús segir að mjög kalt sé úti og skollið er á myrkur.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgælsunnar, staðfestir að óskað var eftir aðstoð þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar sem aðstoðar við leitina. Magnús segir að einnig var óskað eftir aðstoð björgunarsveita á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu.