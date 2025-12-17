Ragnhildur nýr framkvæmdastjóri Píeta samtakanna Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 17. desember 2025 18:38 Ragnhildur Ásgeirsdóttir er ný framkvæmdastýra Píeta. Ragnhildur Ásgeirsdóttir hefur verið ráðin sem framkvæmdastjóri Píeta samtakanna. Þetta kemur fram í tilkynningu þar sem segir að Ragnhildur hafi síðustu ár starfað sem skrifstofu- og mannauðsstjóri Biskupsstofu. Í tilkynningunni segir að stjórnunarstíll Ragnhildar hafi einkennst af hugmyndafræðinni um þjónandi forystu og hefur hún mikla þekkingu á félagsstarfi og grasrótarhreyfingum, einkum þar sem hún starfaði fyrir KFUM og KFUK og tengd félög. Þá gegndi hún stöðu framkvæmdastjóra Hins íslenska Biblíufélags um skeið, í kringum 200 ára afmæli félagsins. Ragnhildur starfaði einnig um tíma sem skólastjóri Barnaskólans í Reykjavík og djákni innan Þjóðkirkjunnar. Haft er eftir Ragnhildi í tilkynningu að hún hlakki til að taka við framkvæmdastjórastöðu Píeta samtakanna og vinna með því góða fólki sem þar starfi ásamt öllu því fólki sem leggi hönd á plóg í sjálfboðavinnu fyrir samtökin. ,,Píeta samtökin gegna mjög mikilvægu hlutverki í forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum og sinna viðtölum og stuðningi við fólk um land allt. Samtökin eru tíu ára á næsta ári, þau hafa skapað sér velvild og jákvæðni í þjóðfélaginu sem gott er að byggja á til framtíðar. Það skiptir miklu máli að við stöndum vel að forvörnum hvað varðar sjálfsvíg og að þjóðfélagið allt taki höndum saman um að hlúa að ungu fólki og taka utan um það.‘‘ Í tilkynningunni segir ennfremur að Hjálmar Karlsson formaður Píeta samtakanna auk stjórnar hlakki til að fá reynslumikla manneskju í framkvæmdastjórastöðuna og að sjá samtökin vaxa og dafna undir stjórn Ragnhildar. Á sama tíma hlúa að þeirri kjarnastarfsemi sem er gagnreynd meðferð til þeirra sem eru í sjálfsvígshættu eða með sjálfskaðandi hugsanir ásamt viðtölum og stuðningi við aðstandendur þeirra og fjölskyldur þeirra sem hafa misst ástvin í sjálfsvígi. Píeta veitir meðferð fyrir fólk með sjálfsvígshugsanir og/eða sjálfsskaða, viðtöl og stuðning við aðstandendur þeirra og aðstandendur sem hafa misst. Þjónustan er fyrir 18 ára og eldri og er gjaldfrjáls. Minnt er á í tilkynningu að hjálparsími Píeta 552 2218 sé ávallt opinn, allan sólahringinn, alla daga ársins. Það sé alltaf von og það sé hjálp að fá. Vistaskipti Mest lesið Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Innlent Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Innlent Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Innlent „Gjörsamlega samfélagslega ótækt“ að hafna kröfunni Innlent „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Innlent Halldór Blöndal er látinn Innlent Höfðu haldið til í ruslageymslunni dagana á undan Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Erlent Fleiri fréttir Ragnhildur nýr framkvæmdastjóri Píeta samtakanna Norðurþing og Heidelberg undirrita viljayfirlýsingu vegna uppbyggingar á Bakka Skoða málsókn vegna látinna sona og hagstæðustu jólainnkaupin Vestmannaeyjastrengir 4 og 5 teknir í rekstur Grunaður um manndráp á Kársnesi Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Stofnunum fækkar um tuttugu Ísland tekur höndum saman með Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Skilaboð Vestfirðings til stjórnvalda ekki útvarpshæf eftir 50 milljóna króna tjón Höfðu haldið til í ruslageymslunni dagana á undan Óska eftir myndefni frá Kársnesi vegna mannslátsins „Gjörsamlega samfélagslega ótækt“ að hafna kröfunni „Grafalvarlegt“ að Ísland fari gegn vísindalegri ráðgjöf Laxar struku úr landeldi í Eyjum Starfsáætlun þingsins kippt úr sambandi Faldi töflurnar í nammipoka Ekið á gangandi vegfaranda á Sæbraut Makríllinn enn hitamál og áfall í fiskeldi í Tálknafirði Hjálmar gefur ekki kost á sér Eyjamenn ósáttir við nýbirta samgönguáætlun Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Gæsluvarðhald vegna andláts í Kópavogi framlengt Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Tuttugu þúsund fiskar drápust á Tálknafirði Segja frekari úrbóta þörf og vísa meðal annars til PPP Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá Halldór Blöndal er látinn Kveiktu á 200 kertum fyrir drengina sem hafa látist í baráttu við fíkn „Þarna var bara verið að tikka í box“ Sjá meira