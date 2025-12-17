Laxar struku úr landeldi í Eyjum Agnar Már Másson skrifar 17. desember 2025 12:37 Fiskeldisker Laxeyjar í Eyjum. Laxey Að minnsta kosti tveir laxar sluppu fyrir slysni úr landeldisstöð í Vestmannaeyjum og út í sjó. Ekki er útilokað að fleiri fiskar hafi sloppið. Matvælastofnun skrifar á vef sínum að tilkynning hafi borist á í gær, 16. desember, frá Laxey í Vestmannaeyjum vegna stroks úr eldisstöð þeirra í Viðlagafjöru. Samkvæmt upplýsingum frá rekstrarleyfishafa hafi óhapp orðið við flutning milli tanka í eldisstöðinni og í kjölfarið hafi fundist dauðir fiskar í fjöruborðinu þar sem fráveitan frá eldinu hafi legið. Fyrir liggi upplýsingar frá rekstrarleyfishafa um að tveir laxar hafi sloppið lifandi út í sjó. Rekstrarleyfishafi hafi strax virkjað viðbragðsáætlun vegna stroks, lagði út net og hóf veiðar. Í umræddu eldiskeri hafi verið 142.242 fiskar og meðalþyngd þeirra 2,2 kíló. Matvælastofnun rannsakar málið. Stofnunin telur að ekki sé hægt að útiloka að fleiri laxar hafi strokið. Stofnunin hefur kallað eftir frekari gögnum frá Laxey sem gætu varpað skýrari ljósi á atvikið. Landeldi Fiskeldi Vestmannaeyjar Matvælastofnun Mest lesið Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Innlent „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent Halldór Blöndal er látinn Innlent Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Erlent Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá Innlent Nuddari gerði dóttur Reiner-hjónanna viðvart Erlent Kraftaverk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum Innlent Gaf lungnadeildinni sex ferðasúrefnistæki til að þakka fyrir sig Innlent Fleiri fréttir „Grafalvarlegt“ að Ísland fari gegn vísindalegri ráðgjöf Laxar struku úr landeldi í Eyjum Starfsáætlun þingsins kippt úr sambandi Faldi töflurnar í nammipoka Ekið á gangandi vegfaranda á Sæbraut Makríllinn enn hitamál og áfall í fiskeldi í Tálknafirði Hjálmar gefur ekki kost á sér Eyjamenn ósáttir við nýbirta samgönguáætlun Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Gæsluvarðhald vegna andláts í Kópavogi framlengt Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Tuttugu þúsund fiskar drápust á Tálknafirði Segja frekari úrbóta þörf og vísa meðal annars til PPP Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá Halldór Blöndal er látinn Kveiktu á 200 kertum fyrir drengina sem hafa látist í baráttu við fíkn „Þarna var bara verið að tikka í box“ Gaf lungnadeildinni sex ferðasúrefnistæki til að þakka fyrir sig Kraftaverk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ „Þessir þrír flokkar til þess að gera tómar skeljar“ Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Umdeildur athafnamaður og vendingar á vinstri væng Ekki dómarans eins að meta hvort umskurn væri hættuleg Theodóra ætlar ekki fram aftur fyrir Viðreisn „Hæstvirtur yfirlætisráðherra, nei fyrirgefðu, hæstvirtur forsætisráðherra“ Lesstofu Borgarskjalasafnsins lokað Margrét Löf dæmd í 16 ára fangelsi „Óásættanlegt“ að taka borgarfulltrúa af gestalistanum Það hafi víst verið haft samráð við sjávarútveginn Sjá meira