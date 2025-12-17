Makríllinn enn hitamál og áfall í fiskeldi í Tálknafirði Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 17. desember 2025 11:37 Makríl samningarnir sem undirritaðir voru í gærmorgun eru enn hitamál á þingi en utanríkismálanefnd fjallaði um málið í morgun. Við ræðum við þingmann Sjálfstæðisflokks í nefndinni sem gagnrýnir samráðsleysi og segir leitt að utanríkisráðherra hafi ekki mætt fyrir nefndina til að ræða málið fyrr en í morgun, eftir að samningurinn hafði verið undirritaður. Þá fjöllum við áfram um dóminn yfir Margréti Löf sem í gær var fundinn sek um að hafa orðið föður sínum að bana. Við ræðum við lögmann bróður hennar í fréttatímanum. Einnig förum við vestur á firði en í síðustu viku varð mikið tjón hjá silungaeldi í Tálknafirði þegar rafmagnið fór af. Í sportpakka dagsins verður rætt við handboltakappann Þorstein Leó Gunnarsson sem er að jafna sig af meiðslum og býst við að geta verið með á HM í janúar. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 17. desember 2025 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Innlent „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent Halldór Blöndal er látinn Innlent Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent Meina fólki frá fjölda ríkja að ferðast til Bandaríkjanna Erlent Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá Innlent Nuddari gerði dóttur Reiner-hjónanna viðvart Erlent Kraftaverk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum Innlent Gaf lungnadeildinni sex ferðasúrefnistæki til að þakka fyrir sig Innlent Fleiri fréttir „Grafalvarlegt“ að Ísland fari gegn vísindalegri ráðgjöf Laxar struku úr landeldi í Eyjum Starfsáætlun þingsins kippt úr sambandi Faldi töflurnar í nammipoka Ekið á gangandi vegfaranda á Sæbraut Makríllinn enn hitamál og áfall í fiskeldi í Tálknafirði Hjálmar gefur ekki kost á sér Eyjamenn ósáttir við nýbirta samgönguáætlun Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Gæsluvarðhald vegna andláts í Kópavogi framlengt Tvö og hálft ár fyrir að nauðga dóttur nágranna síns Tuttugu þúsund fiskar drápust á Tálknafirði Segja frekari úrbóta þörf og vísa meðal annars til PPP Kröfu um að gera Margréti arflausa vísað frá Halldór Blöndal er látinn Kveiktu á 200 kertum fyrir drengina sem hafa látist í baráttu við fíkn „Þarna var bara verið að tikka í box“ Gaf lungnadeildinni sex ferðasúrefnistæki til að þakka fyrir sig Kraftaverk að Gunnari hafi verið bjargað þegar hann lenti í sjónum „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ „Þessir þrír flokkar til þess að gera tómar skeljar“ Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Umdeildur athafnamaður og vendingar á vinstri væng Ekki dómarans eins að meta hvort umskurn væri hættuleg Theodóra ætlar ekki fram aftur fyrir Viðreisn „Hæstvirtur yfirlætisráðherra, nei fyrirgefðu, hæstvirtur forsætisráðherra“ Lesstofu Borgarskjalasafnsins lokað Margrét Löf dæmd í 16 ára fangelsi „Óásættanlegt“ að taka borgarfulltrúa af gestalistanum Það hafi víst verið haft samráð við sjávarútveginn Sjá meira