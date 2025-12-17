Innlent

Gæslu­varð­hald vegna and­láts í Kópa­vogi fram­lengt

Hinn látni fannst í heimahúsi á Kársnesi.
Gæsluvarðhald yfir karlmanni um þrítugt í tengslum við andlát manns í Kópavogi hefur verið framlengt til 13. janúar næstkomandi. Hann sætir gæsluvarðhaldi á grundvelli rannsóknarhagsmuna.

Það var sunnudaginn 30. nóvember sem karlmaður frá Portúgal fannst látinn á heimili sínu á Kársnesinu í Kópavogi. Nágrannar fylgdust með lögreglubílum drífa að og var tæknideild lögreglu að störfum í húsinu í lengri tíma.

Grískur karlmaður sem sætir nú gæsluvarðhaldi var handtekinn nokkrum dögum síðar en sleppt þegar stutt gæsluvarðhald rann út. Hann var svo handtekinn á ný innan við sólarhring síðar og úrskurður í gæsluvarðhald þann 10. desember. Gæsluvarðhald það átti að renna út í dag en hefur verið framlengt til 13. janúar.

