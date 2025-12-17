„Fyrir mér er Flamengo stærra en Real Madrid“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. desember 2025 10:02 Saul Niguez hefur þegar unnið titla með Flamengo en hér sést hann eftir sigurinn í Copa Libertadores úrslitaleiknum. Getty/Rodrigo Valle Brasilíska félagið Flamengo spilar í dag til úrslita í Álfubikar félagsliða í fótbolta og mótherjinn eru Evrópumeistarar Paris Saint Germain. Fyrir úrslitaleikinn FIFA Intercontinental Cup ákvað einn leikmanna Flamengo, Saul Niguez, að skjóta á spænska stórliðið Real Madrid. Hann sparaði ekki stóru orðin. „Fyrir mér er Flamengo stærra en Real Madrid. Real Madrid á enga stuðningsmenn,“ sagði Saul í viðtali við spænska blaðið AS. „Madrid er frægt fyrir það sem liðið hefur unnið í gegnum tíðina og þess vegna er það þekkt um allan heim,“ sagði Saul. Miðjumaðurinn, sem spilar nú undir stjórn fyrrverandi liðsfélaga síns Filipe Luis í Brasilíu, gagnrýndi andrúmsloftið á Bernabeu harðlega um leið og hann hrósaði ástríðu suður-amerísku risanna fyrir leik þeirra gegn Paris Saint-Germain. „En svo ferðu á leikvang Madrid og finnur ekki fyrir neinu. Þú ferð á Maracanã og hann er alltaf fullur af stuðningsmönnum og þú finnur fyrir einhverju,“ bætti Saul við. Saul spilaði yfir fjögur hundruð leiki með Atletico Madrid áður en hann yfirgaf Evrópu og fann sig að lokum hjá Flamengo í Brasilíu. Saul er því mjög hlutdrægur enda lítil ást á milli Real og Atletico í Madrid. View this post on Instagram A post shared by DAZN Football (@daznfootball) Spænski boltinn Mest lesið Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Fótbolti Dauðaslys í maraþonhlaupi Sport Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Fótbolti Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Fótbolti Hefur aldrei séð svona ofbeldi: „Þetta var allt of mikið“ Sport Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Enski boltinn Enginn blóðugur en einn brjálaður á HM í kvöld Sport Man United telur sig hafa verið óréttlátlega refsað Enski boltinn Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Enski boltinn New York Knicks vann titil í nótt Körfubolti Fleiri fréttir Man United telur sig hafa verið óréttlátlega refsað „Fyrir mér er Flamengo stærra en Real Madrid“ Átta þúsund krónur fyrir miða á úrslitaleik HM í stað 529 þúsund Sú besta í heimi komst ekki á blað hjá íslenska landsliðsþjálfaranum Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Félag Arnórs Ingva og Ísaks seldi þjálfara sinn Öðruvísi lið en áður hafa sóst í Frey: „Vita hvar ég stend“ Stjarnan fór í dulargervi: Setti stuðningsmann United á óþekka listann Milljarðs evra munur á liðunum: Börsungar lentu í brasi gegn þriðju deildar liði Garnacho skaut Chelsea áfram í undanúrslit Sjáðu flottasta mark í heimi árið 2025 Bonmatí og Dembele best í heimi Vísa á bug fullyrðingum Bruno sem hafa valdið fjaðrafoki Rodgers tekinn til starfa í Sádi-Arabíu Gestgjafar HM bjóða Íslandi heim í leik Hlaut 21 árs dóm fyrir að aka inn í skrúðgönguna í Liverpool Mbappé vann PSG og fær níu milljarða Bjarni segir Newcastle stærra félag en Tottenham Romano segir fólki að fylgjast með Alberti í janúar Moyes ældi alla leiðina til Eyja Bróðirinn sendir Amorim skilaboð: „Frelsið Kobbie Mainoo“ „Besta frammistaða United undir stjórn Amorim“ Segir að Salah muni sjá eftir því að fara í janúar Sjáðu mörkin úr ótrúlegu átta marka jafntefli á Old Trafford Skemmtilegt fyrir fólkið heima og United verðskuldaði sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Jafnt í ótrúlegum átta marka leik á Old Trafford Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Vildi ekki skýra ummælin um verstu 48 klukkutímana frekar Rodgers á leið til Sádi-Arabíu Sjá meira