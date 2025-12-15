Innlent

Bíll bilaði og Hval­fjarðar­göngum lokað um stund

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Úr Hvalfjarðargöngunum.
Úr Hvalfjarðargöngunum. Vísir/Vilhelm

Bíll bilaði í Hvalfjarðargöngunum nú síðdegis. Göngin voru lokuð í skamma stund á meðan beðið var eftir dráttarbíl til þess að ná í bílinn.

Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar. Þar segir að lokunin eigi að vara í stutta stund og það reyndist hárrétt. Göngin eru nú opin á ný.

Umferð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið