Tólf látnir í hryðjuverkaárásinni í Ástralíu Jón Ísak Ragnarsson skrifar 14. desember 2025 11:53 Minnst 29 hafa verið fluttir á sjúkrahús. AP Minnst tólf eru látnir eftir skotárás á gyðingahátíð á Bondi strönd á útjaðri Sydney-borgar í Ástralíu í dag. Einn grunaður árásarmaður er látinn og annar hefur verið handtekinn. Í myndböndum sem eru í dreifingu á samfélagsmiðlum sjást minnst tveir svartklæddir menn skjóta ítrekað að ströndinni frá bílastæði, en sögur fara af því að hleypt hafi verið af í kringum 50 skotum. Lögregla kunni deili á árásarmanninum Á blaðamannafundi lögregluyfirvalda segir að málið sé rannsakað sem hryðjuverk, en árásinni hafi verið sérstaklega beint að gyðingasamfélaginu í Sydney. Annar árásarmaðurinn sé látinn og hinn sé alvarlega slasaður í haldi lögreglunnar. Minnst tveir lögreglumenn eru einnig alvarlega slasaðir, og voru í skurðaðgerð á sjúkrahúsi þegar blaðamannafundurinn stóð yfir. Minnst 29 hafa verið fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Yfirlögregluþjónninn Mal Lanyon segir að lögreglan hafi þekkt til eins árásarmannsins, en hún hafi vitað mjög lítið um hann. „Það þýðir ekki að það hafi legið fyrir að af honum stæði einhver ógn. Ef við hefðum haft einhverja vitneskju um það, að það væri yfirstandandi hætta vegna þessarar hátíðar eða annað slíkt, hefðum við að sjálfsögðu gert viðeigandi ráðstafanir.“ „Þetta er skelfilega sorglegur atburður, og það er ekki tímabært að fara benda fingrum. Ítarleg rannsókn verður gerð á þessu öllu saman,“ segir Mal Lanyon. Mynd af öðrum árásarmanninum sem er í dreifingu á samfélagsmiðlum. Fundu sprengjur í bíl og sögur af þriðja byssumanni Á blaðamannafundinum kom fram að árásarmennirnir hafi verið vopnaðir öflugum skotvopnum, en einnig hafi heimatilbúin sprengja fundist í bíl látna árásarmannsins. „Skömmu eftir skotárásina fundu lögreglumenn bíl í Campbell Parade hjá Bondi ströndinni, og fundu það sem við höldum að séu nokkrar heimatilbúnar sprengjur,“ segir Mal Lanyon. „Sprengjuteymið okkar er þar í þessum töluðu orðum.“ Yfirvöld segja að fyrir liggi að árásarmennirnir hafi verið minnst tveir, en mögulega hafi fleiri verið að verki. Leit standi enn yfir að hugsanlegum samverkamönnum. Aðalrabbíninn í sýnagógunni í Sydney segir að hann hafi heyrt frá fólki á svæðinu að byssumennirnir hafi verið þrír. „Það sem ég heyrði frá fólki sem var á svæðinu, þá sá hann tólf manns deyja. Einn þeirra var góður vinur minn og samstarfsfélagi, rabbíni Eli Schlanger, maður sem var fullur ljóss, orku og gaf samfélaginu okkar mikið.“ „Þeir byrjuðu að skjóta þegar verið var að kveikja á Menorah.“ Lögregluyfirvöld segja að umfangsmikil leit standi enn yfir á svæðinu, þannig að ef þrír árásarmenn hafi verið að verki muni sá þriðji finnast.