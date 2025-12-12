Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær

Tyler Robinson, 22 ára, sem hefur verið ákærður fyrir að myrða íhaldssama aðgerðasinnan Charlie Kirk í september síðastliðnum, mætti fyrir dómara í gær.
Til umfjöllunar var beiðni lögmanna Robinson um að upptöku- og myndavélar yrðu bannaðar í dómsalnum á meðan réttarhöldunum stendur. Ekkja Kirk og bandalag fjölmiðla þrýstu á að réttarhöldin yrðu opin og gagnsæ.
Dómarinn tók afstöðu með síðarnefndu.
Robinson á yfir höfði sér dauðarefsingu ef hann verður fundinn sekur en hann hefur ekki tekið afstöðu til ákærunnar enn sem komið er, það er að segja hvort hann lýsir sig sekan eða saklausan.
Robinson var handtekinn eftir að hafa játað fyrir föður sínum að hafa myrt Kirk. Faðir hans hvatti hann til að gefa sig fram við lögreglu, sem hann og gerði.
Faðir Robinson, móðir og bróðir voru í dómsalnum í gær.
Málið gegn Robinson hefur alið af sér ótal samsæriskenningar, sem hafa farið sem eldur í sinu í netheimum. Fremst í flokki hefur verið áhrifavaldurinn Candace Owens, sem hefur sakað ekkju Kirk og samtök hans Turning Point USA, um að hafa átt þátt í dauða hans. Owens, sem hefur verið kærð af Emmanuel Macron Frakklandsforseta og eiginkonu hans fyrir rógburð, telur Robinson ekki hafa staðið einan að morðinu.
Today on the show: -Erika Kirk GOES OFF on “conspiracy theorists” (read: me) Will this strategy work on the general public? -We learn about what Erika told Bari Weiss about those pesky Egyptian planes. And to be honest, it’s weird. Join us LIVE! https://t.co/uY3fQZ9O1i— Candace Owens (@RealCandaceO) December 10, 2025
