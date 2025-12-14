Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Jón Ísak Ragnarsson skrifar 14. desember 2025 08:22 Lögreglan leitar nú árásarmannsins. AP Tveir eru látnir og og níu slasaðir eftir skotárás í Brown háskóla í Rhode Island í Bandaríkjunum í gær. Lögregla leitar árásarmannsins. Samkvæmt umfjöllun BBC hófst skothríðin um fjögur síðdegis að staðartíma í gær, í byggingu þar sem jólapróf stóðu yfir. Háskólinn sem um ræðir einn elsti og virtastasti háskóli Bandaríkjanna, og er einn hinna átta svonefndu Ivy-league skóla. Skólanum var skellt í lás og víða eru nemendur enn beðnir um að halda kyrru fyrir þangað til lögregla getur fylgt þeim af svæðinu. Yfirvöld í Rhode Island segja að flestir hinna slösuðu séu nokkuð alvarlega slasaðir en ástand þeirra sé stöðugt. So…Brown University releases footage from the worst angle possible that doesn’t show the shooters face 6 hours after the shooting.There are over 800 cameras on campus.This is all they got?Something isn’t adding up.pic.twitter.com/lr56nWuEu1— C3 (@C_3C_3) December 14, 2025 Á myndbandsupptöku á öryggismyndavél sem lögregluyfirvöld hafa gefið út sést grunaður árásarmaður yfirgefa bygginguna eftir árásina, en ekki sést í andlit hans. Lögreglustjórinn Tim O'hara segir að hinn grunaði hafi verið svartklæddur frá toppi til táar, og hafi mögulega verið með grímu. Ekki sé vitað hvernig skotvopn var notað við verknaðinn. „Við erum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að finna árásarmanninn,“ segir hann. Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Mest lesið Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Erlent Skýrsla ráðherra svari ekki mikilvægum spurningum um brúun bilsins Innlent Skilur að starfsfólk hafi ekki viljað afgreiða manneskju með hakakross Innlent Tveir fluttir á spítala vegna umferðarslyss í Biskupstungum Innlent Dyraverðir handteknir vegna líkamsárásar Innlent „Ég fæddist inn í pólitískan líkama“ Innlent Aðstæður bágbornar á spítalanum til að mæta svo miklu álagi Innlent Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Erlent Bjarnveig Birta og Stein Olav sigurvegarar forprófkjörs Innlent Þrír drepnir í skotárás á gyðingahátíð í Ástralíu Erlent Fleiri fréttir Þrír drepnir í skotárás á gyðingahátíð í Ástralíu Tveir látnir eftir skotárás í háskóla Tvinn-rafmagnsflugvél sem lækka á fargjöldin Rannsókn á meintri gagnaöflun um Giuffre felld niður Þingmenn bannaðir á krám vegna skattahækkana Föngum sleppt og viðskiptaþvingunum aflétt Vopnahlé Trumps hélt í nokkrar klukkustundir Witkoff fundar með Selenskí ESB frystir rússneskar eignir ótímabundið Trump, Clinton, Gates og fleiri á nýjum Epstein-myndum Selenskí í Kúpíansk, sem Pútín sagðist hafa hernumið Segir Trump að skipta sér ekki af evrópsku lýðræði Stefna á að taka fleiri skip frá Venesúela Evrópa þurfi að vera búin undir aðra stórstyrjöld Meintur morðingi Kirk mætti fyrir dómara í gær Takmarkar getu ríkjanna til að setja gervigreindinni skorður Bandaríkjamenn vilji koma á fríverslunarsvæði í Donbas Sagður tilbúinn að yfirgefa Venesúela með friðhelgi Hóta að koma fram við Belga eins og Ungverja „Arkitektar gervigreindar“ manneskja ársins hjá Time Fallhlífin flæktist í stélið 900 sviptir ökuleyfinu fyrir að hjóla undir áhrifum áfengis Geta fengið sex milljónir í bætur frá danska ríkinu Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Óvinafögnuður Trumps og Pútíns Missti af afhendingunni en er komin heil á húfi til Osló Þingið ítrekar stuðning Bandaríkjanna við Evrópu Bandaríkjamenn leggja hald á olíuflutningaskip undan ströndum Venesúela Heimila nú birtingu gagna úr rannsókn á Epstein Telur það landráð að skrifa um heilsu sína Sætir líflátshótunum og nær ekki að veita friðarverðlaununum viðtöku Sjá meira