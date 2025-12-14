Erlent

Þrír drepnir í skot­á­rás á gyðingahátíð í Ástralíu

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Árásarmennirnir voru handteknir.
Árásarmennirnir voru handteknir. X

Minnst þrír eru látnir og sex slasaðir eftir skotárás á Hanukkah hátíð í Bondi Beach í Ástralíu. Tveir hafa verið handteknir vegna málsins en lögregluyfirvöld á svæðinu hvetja fólk til að hafa varann á.

Samkvæmt umfjöllun Telegraph var 50 skotum hleypt af hið minnsta, en í myndböndum á samfélagsmiðlum sjást tveir svartklæddir menn skjóta með rifflum að ströndinni frá bílastæði.

Lögregluyfirvöld í New South Wales segja í yfirlýsingu að tveir menn hafi verið handteknir vegna málsins.

Aðgerðir standi þó enn yfir á vettvangi og fólk sé hvatt til að forðast svæðið.

Fjórtándi desember er fyrsti dagur Hanukkah hátíðar gyðinga og af því tilefni var boðið upp á dagskrá á Bondi Beach.

Viðburðurinn var auglýstur undir yfirskriftinni „Chanukah by the Sea 2025“, og var auglýstur fyrir alla aldurshópa.

Ástralía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið