Þrír drepnir í skotárás á gyðingahátíð í Ástralíu Jón Ísak Ragnarsson skrifar 14. desember 2025 09:00 Árásarmennirnir voru handteknir. X Minnst þrír eru látnir og sex slasaðir eftir skotárás á Hanukkah hátíð í Bondi Beach í Ástralíu. Tveir hafa verið handteknir vegna málsins en lögregluyfirvöld á svæðinu hvetja fólk til að hafa varann á. Samkvæmt umfjöllun Telegraph var 50 skotum hleypt af hið minnsta, en í myndböndum á samfélagsmiðlum sjást tveir svartklæddir menn skjóta með rifflum að ströndinni frá bílastæði. Lögregluyfirvöld í New South Wales segja í yfirlýsingu að tveir menn hafi verið handteknir vegna málsins. Aðgerðir standi þó enn yfir á vettvangi og fólk sé hvatt til að forðast svæðið. Fjórtándi desember er fyrsti dagur Hanukkah hátíðar gyðinga og af því tilefni var boðið upp á dagskrá á Bondi Beach. Viðburðurinn var auglýstur undir yfirskriftinni „Chanukah by the Sea 2025", og var auglýstur fyrir alla aldurshópa. Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw— Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025 Ástralía