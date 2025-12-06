Frank Gehry, einn áhrifamesti arkitekt sögunnar, er látinn, 96 ára að aldri. Gehry hannaði byggingar á borð við Guggenheim-safnið í Bilbaó, Dansandi húsið í Prag og Louis Vuitton-listasafnið í París.
Frá þessu greinir Breska ríkisútvarpið. Gehry lætur eftir sig tvo syni sem hann á með eiginkonu sinni, Bertu Isabel Aguilera, og tvær dætur úr fyrra hjónabandi.
Í kjölfar byggingar Guggenheim-safnsins, sem skaut Gehry á stjörnuhimininn árið 1997 varð til fyrirbæri sem var kallað „Guggenheim-áhrifin“ sem lýsti sér þannig að borgir sem fjárfestu í „djarfri list“, líkt og byggingin er, löðuðu að sér fleiri ferðamenn.
Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, er einn þeirra sem hafa minnst Gehrys á samfélagsmiðlum í dag. Þá birti Guggenheim-safnið fallegt kveðjumyndband honum til heiðurs.
Today is a sad day for the worlds of art and architecture due to the passing of one of their masters and a very dear member of the Guggenheim family.We will be forever grateful, and his spirit and legacy will always remain connected to Bilbao. pic.twitter.com/4C2JpDKbdo— Guggenheim Bilbao (@MuseoGuggenheim) December 5, 2025
