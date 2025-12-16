Pæjur, börn og nóg af leðri fyrir alla

Hönnunaspaðar, listaspírur og opnunarormar létu sig ekki vanta á jóla-popup-opnun tískumerkisins Suskin síðasta laugardag. Þar er að finna leðurtöskur úr Toskana-leðri, skartgripi eftir Karólínu Kristbjörgu Björnsdóttur og listaverk eftir Örnu Gná Gunnarsdóttur.
Fatahönnuðurnir Karitas Spano og Thelma Gunnarsdóttir stofnuðu tískumerkið Suskin fyrr á þessu ári. Fyrsta afurð þeirra er leðurtaska hönnuð af þeim tveimur og unnin úr svokölluðu „deadstock“ leðri frá Toskana-héraði á Ítalíu.
Þær opnuðu síðan jóla-popup í Grettisgötu 3 síðasta laugardag og verður það opið alveg fram að jólum. Auk leðurtaska, veskja og lyklakippa frá Suskin er einnig að finna hálsmen og litlar (ljótar) verur eftir Örnu Gná Gunnarsdóttu og skartgripi úr skartgripalínunni Karo Lina Pieces eftir Karólínu Kristbjörgu Björnsdóttur sem stundar nám í skartgripahönnun í Róm.
Fjöldi góðra gesta lét sjá sig á laugardaginn, fékk sér freyðivín og skoðaði vörurnar.