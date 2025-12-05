Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar Eiður Þór Árnason skrifar 5. desember 2025 21:02 Skemman fór illa í eldsvoðanum. Arnar Gústafsson Eldur kviknaði í skemmu á bænum Brimnesi á Dalvík í kvöld og var allt tiltækt slökkvilið bæjarins kallað út. Hvorki urðu slys á mönnum né dýrum. Slökkviliðið á Dalvík naut aðstoðar frá slökkviliðinu á Akureyri og var körfubíll frá þeim nýttur á vettvangi. Mbl.is greindi fyrst frá málinu. „Við erum búnir að einangra eldinn við fjósið, engar skepnur inni og teljum okkur vera búnir að ná tökum á því að megninu til,“ sagði Vilhelm Hallgrímsson, slökkviliðsstjóri á Dalvík, í samtali við fréttastofu rétt fyrir klukkan níu í kvöld. Arnar á von á því að byggingin sé ónýt. Arnar Gústafsson Hefði getað farið verr Arnar Gústafsson, íbúi á bænum á Brimnesi, þakkar fyrir að engar skepnur hafi verið í skemmunni þegar eldurinn kom upp. Verið sé að rífa allt þakið af húsinu og það að líkindum ónýtt. Íbúðarhúsið sé í öruggri fjarlægð og því óskemmt. „Ég var bara heppinn því ég var ekki búinn að láta kindur inn,“ bætir Arnar við. Yfirleitt hafi hann verið búinn að rýja kindurnar og færa þær tímabundið í rýmið sem varð eldinum að bráð. Bærinn Brimnes í Dalvíkurbyggð.Já.is Arnar segir að eldsvoðinn sé áfall en hann geri ráð fyrir að finna betur fyrir því síðar. Hann var ekki heima þegar eldurinn braust út en ætlaði að klára að moka út úr skemmunni þegar hann sneri aftur heim. Enn var unnið að því að slökkva eldinn þegar fréttamaður ræddi við Arnar um klukkan 22:30. Fylgst verður með byggingunni í nótt þar sem hætta er á því að eldur komi upp aftur. Fréttin var síðast uppfærð klukkan 23:09. Dalvíkurbyggð Slökkvilið Dýr Mest lesið Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Innlent „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Innlent Vonar að „eitt skemmt epli“ skemmi ekki fyrir hinum Innlent Einfaldlega tilviljun að Ársæll sé fyrstur í röðinni Innlent Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Innlent Mölvuð rúða snemmbúin og leiðinleg jólagjöf Innlent Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Erlent Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar Innlent Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Innlent Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Innlent Fleiri fréttir MAST búið að snúa hnífnum Spennandi að sjá hvernig borgin bregst við umferðarljósum langþreyttra íbúa Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar „Ég vísa ekki beint í þessa skýrslu“ Glæpastarfsemi á Íslandi orðin jafn mikil og á Norðurlöndum „Aldrei heyrt aðra eins fjarstæðu á ævi minni“ Tvö prósent vilja Heiðu sem borgarstjóra Brostnar forsendur, ný könnun og fyrrverandi nýnasisti „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Skólameistarinn á Egilsstöðum næstur í röðinni Forsendur séu brostnar vegna játningar ráðherra „Það er verið að setja Austurland í frost“ Boðar tuttugu aðgerðir í málefnum fjölmiðla Einfaldlega tilviljun að Ársæll sé fyrstur í röðinni Önnur mesta rýrnun Hofsjökuls frá upphafi mælinga Vill leiða ráðherra og aðstoðarmannaskarann fyrir dóm Vill Kristrúnu fyrir dóm og óvissa um Eurovision Gervigreindin sé enn einn pensillinn í höndum listamanna Tímamót og bylting í nýju Konukoti Setja sjálf upp umferðarljós og gagnrýna ráðaleysi borgarinnar Mölvuð rúða snemmbúin og leiðinleg jólagjöf Fékk „útdrátt“ úr skýrslunni sem hann vísaði í Mjófirðingar í skýjunum og sjá fjörðinn sinn rísa á ný Dagar Úffa mögulega taldir Handtekinn eftir slagsmál á Laugavegi Eftiráskýringar ráðherra haldi engu vatni Yfir 120 stórfelld fíkniefnamál hjá tollinum Hafi engin afskipti haft af málinu Ráðherra hafnar afskiptum af málinu Útilokar ekki að fara í pólitík og bjóða sig fram í borginni Sjá meira