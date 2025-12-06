Óvænt breyting hækkaði lyfin um tugi þúsunda Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 6. desember 2025 14:32 Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands segir ótækt að breytingar séu ekki kynntar með betri fyrirvara. Vísir/Vilhelm Sjúklingar sem hugðust leysa út ákveðin lyf í vikunni þurftu sumir að greiða tugþúsundum meira en þeir áttu von á út af reglugerðarbreytingu Sjúkratrygginga. Formaður Lyfjafræðingafélags Íslands segir breytinguna hafa verið fyrirvaralausa, sem sé ótækt. Á mánudag fengu lyfsalar senda tilkynningu um breytingar á greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga í ákveðnu lyfi. Tilkynningin kom sama dag og breytingin tók gildi eða 1. desember. „Í þessu allavega einstaka tilfelli, sem búið er að taka ákvörðun um að gera núna, er ákveðið ADHD-lyf sem margir þekkja sem Elvanse eða Volidax og það þýðir að ef að viðkomandi einstaklingur er að nota þetta lyf umfram hámarksskammt þá fellur kostnaður á einstaklinginn,“ segir Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Hún segist hafa fengið ótal símtöl frá ósáttum lyfjafræðingum. Dæmi hafi verið um að fólk sem var komið umfram hámarksskammt þurfti í stað þess að greiða núll krónur skyndilega að borga 33 þúsund krónur fyrir skammtinn. „Og það eru að koma jól. Og þetta eru bara ekki ásættanleg vinnubrögð.“ Lyfjafræðingafélagið setti sig í samband við Sjúkratryggingar sem tilkynntu á miðvikudag að breytingunni hefði verið frestað um mánuð og tekur gildi á nýju ári. „Við metum það sem svo að það var hlustað á okkur, algjörlega, en tíminn verður að leiða í ljós hvort að nægilegar upplýsingar fáist síðan ef að það á að breyta einhverju. En það er alveg ljóst að þetta vinnulag verður að laga. Vegna þess að svona gengur ekki.“ Læknar og lyfjafræðingar verði að vera upplýstir um breytingarnar, geta útskýrt fyrir sjúklingum sínum að þeir séu komnir umfram hámarksmagn lyfjanna og nú þurfi þeir að greiða kostnaðinn algjörlega sjálfir. „Og þá eiga kost á því að velja um aðra lyfjameðferð eða trappa sig niður. Það sé ekki hægt að skella þessu bara svona afturvirkt á þá þegar þeir sækja lyfin,“ segir Sigurbjörg Sæunn. Lyf Sjúkratryggingar Mest lesið „Brast eitthvað innra með mér og ég sá að ekki var allt með felldu“ Innlent MAST búið að snúa hnífnum Innlent Hættir á Spotify: „Ég er frjáls!“ Innlent Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Veður Þórunn biðst afsökunar: „Bara mannleg eins og annað fólk“ Innlent „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Innlent Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar Innlent Skólp og klór frá Hveragerði gerir Ölfusingum lífið leitt Innlent Fjárlög afgreidd fyrir hlæjandi þingsal Innlent Vakna seinast en vilja mest morgunbirtu Innlent Fleiri fréttir „Mér brá við að sjá þessa tölu“ Alltaf ljóst að Flokkur fólksins væri veiki hlekkurinn Hættir á Spotify: „Ég er frjáls!“ Reiknað með fjölmenni á jólamarkaði á Flúðum í dag Þórunn biðst afsökunar: „Bara mannleg eins og annað fólk“ Forseti Alþingis tjáir sig um ummælin umdeildu Fjárlög afgreidd fyrir hlæjandi þingsal Vakna seinast en vilja mest morgunbirtu Gripinn á 130 á 80-götu Með hamagang á hóteli og kastaði innanstokksmunum „Brast eitthvað innra með mér og ég sá að ekki var allt með felldu“ Skólp og klór frá Hveragerði gerir Ölfusingum lífið leitt MAST búið að snúa hnífnum Spennandi að sjá hvernig borgin bregst við Þakkar fyrir að hafa ekki verið búinn að rýja kindurnar „Ég vísa ekki beint í þessa skýrslu“ Glæpastarfsemi á Íslandi orðin jafn mikil og á Norðurlöndum „Aldrei heyrt aðra eins fjarstæðu á ævi minni“ Tvö prósent vilja Heiðu sem borgarstjóra Brostnar forsendur, ný könnun og fyrrverandi nýnasisti „Djöfulsins, helvítis, andskotans pakk“ Skólameistarinn á Egilsstöðum næstur í röðinni Forsendur séu brostnar vegna játningar ráðherra „Það er verið að setja Austurland í frost“ Boðar tuttugu aðgerðir í málefnum fjölmiðla Einfaldlega tilviljun að Ársæll sé fyrstur í röðinni Önnur mesta rýrnun Hofsjökuls frá upphafi mælinga Vill leiða ráðherra og aðstoðarmannaskarann fyrir dóm Vill Kristrúnu fyrir dóm og óvissa um Eurovision Gervigreindin sé enn einn pensillinn í höndum listamanna Sjá meira