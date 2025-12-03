Fjórtán tólf ára gömul börn og foreldrar þeirra hafa leitað í Foreldrahús vegna áfengis- eða vímuefnavanda á þessu ári. Aldrei hafa jafn ung börn leitað þangað áður og segir framkvæmdastjórinn þetta til marks um vaxandi vanda. Fjallað verður um málið í kvöldfréttum á Sýn.
Ákvörðun menntamálaráðherra um að auglýsa embætti skólameistara Borgarholtsskóla hefur verið gagnrýnd en skólameistarinn hefur ekki setið á skoðuðum sínum um ákvarðanir stjórnvalda. Þingmaður og fyrrverandi skjólastjóri mætir í myndver og fer yfir málið en hann hefur sagt ákvörðun ráðherra beinlínis hættulega. „Þegiðu og hlýddu eða vertu úti. Skilaboð til starfsmanna ríkisins eru alveg skýr,“ sagði þingmaðurinn þegar hann ræddi málið á Alþingi í dag.
Fjórir erlendir ríkisborgarar hafa verið handteknir vegna stórfellds fíkniefnainnflutnings í tveimur aðskildum málum í tengslum við komu Norrænu á Seyðisfirði. Í fréttatímanum skoðum við bíl sem var notaður til þess að flytja fíkniefni en efnin voru kyrfilega falin og lögregla var nokkrar klukkustundir að finna þau.
Þá fer Kristján Már Unnarsson yfir nýja samgönguáætlun, við heyrum í seðlabankastjóra um áhættu sem fylgir nýrri fjármögnunarleið byggingafyrirtækja, kynnum okkur nýtt úrræði fyrir fanga sem eru að klára afplánun og verðum í beinni frá jólahátíðinni okkar, sem áður hét jólahátíð fatlaðra.
Í Sportpakkanum hittum við nýkjörið íþróttafólk ársins í hópi fatlaðra og í Íslandi í dag förum við í sveppatúr með helsta matgæðingi landsins.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.