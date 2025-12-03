Samgönguáætlun „gífurleg vonbrigði“ fyrir Múlaþing Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 3. desember 2025 12:57 Oft er mikil vetrarfærð um Fjarðarheiði og reglulega er ófært um heiðina. Vísir/Sigurjón Sveitarstjóri Múlaþings segir nýja samgönguáætlun mikil vonbrigði. Ákvörðun ráðherra um að forgangsraða Fjarðagöng fram yfir Fjarðarheiðagöng sé óskiljanleg og ekki í takti við vilja íbúa á Austurlandi. Í nýrri jarðgangaáætlun, sem kynnt var í morgun, eru Fljótagöng, Fjarðagöng, Súðavíkurgöng og Miklidalur og Hálfdán sett í forgang en Fjarðarheiðagöng sett á ís. „Fyrstu viðbrögð eru bara gífurleg vonbrigði. Sérstaklega út af þessari nýju röðun á jarðgöngun. Það er alveg ljóst að þetta er mikið áfall fyrir samfélagið hér í Múlaþingi, sérstaklega á Seyðisfirði,“ segir Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. „Við erum satt best að segja mjög hissa að þetta hafi orðið niðurstaðan, ekki síst í ljósi þess hve mikil samstaða hefur ríkt um það á Austurlandi um hvernig menn vilja sjá hringtengingu með jarðgöngum efla okkar samfélag. Þar er alveg skýrt að við höfum viljað byrja á Fjarðarheiðagöng og halda svo áfram um Mjóafjörð og yfir til Norðfjarðar.“ Áfram miklir farartálmar Fjarðagöng munu liggja milli Seyðisfjarðar, Mjóafjarðar og Norðfjarðar en verða ekki tenging við hringveginn. „Þau munu ekki tryggja örugga heilsárshringtengingu á Austurlandi. Áfram verður bæði Fjarðarheiði og Fagridalur farartálmar af því að hér eru oft mikil og erfið vetrarveður,“ segir Dagmar. Ein forsenda sameiningar Múlaþings Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar Múlaþings, segir í viðtali við Vísi í morgun að í jarðgangaáætlun megi sjá augljóst kjördæmapot. Þrjú af fjórum göngum sem þar eru sett í forgang eru í Norðvesturkjördæmi, kjördæmi Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra. Dagmar segist ekki ætla að fella dóma um það. Dagmar Ýr Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings (t.h.), og Jónína Brynjólfsdóttir, forseti sveitarstjórnar (t.v.)Vísir/Ívar Fannar „Ég vil bara setja fókusinn á það að það verði uppbygging hér í þessu sveitarfélagi, sem við höfum beðið afskaplega lengi eftir og var auðvitað ein forsenda fyrir sameiningu þessa sveitarfélags. Þessar samgöngubætur sem hefur verið kallað eftir hér í áratugi,“ segir Dagmar. Nú þurfi hún og annað sveitarstjórnarfólk í umdæminu að leggjast yfir málin og funda með sínum þingmönnum og ráðherrum. „Og reyna að skilja betur forsendurnar á bak við þessar ákvarðanir. Taka samtalið, sökkva okkur í málin og það er auðvitað margt annað í þessari samgönguáætlun sem við þurfum að skoða betur." 