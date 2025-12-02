Hvetja Seðlabankann til að rýmka lánþegaskilyrði enn frekar Árni Sæberg skrifar 2. desember 2025 14:05 Sigurður og Halla hafa ritað sameiginlega hvatningu til Seðlabankans. Vísir Formaður VR og framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins hvetja fjármálastöðugleikanefnd Seðlabanka Íslands sameiginlega til þess að rýmka lánþegaskilyrði fyrstu kaupenda enn frekar. Nefndin kemur saman til fundar á morgun. „Í hvert sinn sem nýjar verðbólgutölur birtast eða ákvörðun er tekin um stýrivexti verður hið augljósa enn augljósara: húsnæðismál eru stærsti áhrifaþáttur efnahagsmála. Þau valda miklum sveiflum í íslensku efnahagslífi sem hafa í för með sér óvissu og kostnað, jafnt fyrir launafólk sem þarfnast húsnæðis og fyrirtækin sem byggja. Þess vegna verður að hefja húsnæðismál upp úr farvegi átaksverkefna og skammtímaaðgerða og notast við langtímastefnumótun sem byggir á góðum og traustum gögnum,“ segir í aðsendri grein þeirra Höllu Gunnarsdóttur, formanns VR, og Sigurðar Hannessonar, framkvæmdastjóra SI, hér á Vísi. Aðhaldið dragi verulega úr möguleikum fólks Þau segir að ríki og sveitarfélög gegni lykilhlutverki í húsnæðismálum en þeim hafi láðst að tryggja uppbyggingu sem stenst þarfir samfélags í örum vexti. Á sama tíma hafi Seðlabankinn brugðist við verðbólgunni með þéttu aðhaldi og ströngum lánþegaskilyrðum sem draga verulega úr möguleikum fólks til að eignast eigið húsnæði. Ungt fólk reiði sig í auknum mæli á fjárhagsaðstoð foreldra til að koma sér þaki yfir höfuðið, en það sé ljóst að ekki hefur allt ungt fólk slíkt bakland. Þau sem eftir sitja muni glíma við afleiðingarnar um ókomna tíð. Fjármálastöðugleikanefnd Seðlabankans hafi á dögunum haldið aukafund, sem sé óvenjulegt, og slakað á lánþegaskilyrðum eftir að dómur féll um vexti á húsnæðislánum. „Slökunin breytti litlu. Sama má segja um síðustu vaxtalækkun sem var skref í rétta átt en af hálfu Seðlabankans kom skýrt fram að lækkunin væri komin til vegna hærri vaxta bankanna í kjölfar vaxtadómsins, fremur en að hún væri liður í langþráðu og mikilvægu vaxtalækkunarferli. Þetta dugar því sannarlega ekki til að leysa undirliggjandi vanda,“ segja Halla og Sigurður. Hafi bein áhrif á verðbólguna Þá segja þau að ströng lánþegaskilyrði ýti fleirum út á leigumarkaðinn og auki álag á markað sem er spenntur. Ef húsaleiga hækkar hafi það bein áhrif á verðbólguna, bæði vegna leiguhúsnæðis og vegna reiknaðrar húsaleigu, sem sé kostnaðurinn við að búa í eigin húsnæði. Til þess að ná stöðugleika á húsnæðismarkaði, skapa öflugan leigumarkað og tryggja húsnæðisuppbyggingu í takt við fjölbreyttar þarfir samfélagsins þurfi margvíslegar aðgerðir í samstarfi allra aðila. Meðan beðið er eftir útfærslum á fyrsta húsnæðispakkanum og mótun á öðrum húsnæðispakka stendur yfir þurfi Seðlabankinn að létta enn frekar á lánþegaskilyrðum fyrstu kaupenda til þess að fleiri eigi þess kost að eignast húsnæði. Slökun á lánþegaskilyrðum sé ekki töfralausn en hún sé ein af þeim fjölmörgu aðgerðum sem óhjákvæmilega þurfi að ráðast í til að ná langþráðum stöðugleika í húsnæðisuppbyggingu og tryggja að yngri kynslóðir eigi jöfn tækifæri til að eignast eigið húsnæði. „Fjármálastöðugleikanefnd Seðlabankans fundar á morgun og við hvetjum Seðlabankann til að stíga þetta skref." Stéttarfélög Atvinnurekendur Húsnæðismál Fasteignamarkaður Seðlabankinn Lánamál