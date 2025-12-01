Tíu prósent leikskólastarfsmanna hafi ekki meðalhæfni í íslensku Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 1. desember 2025 21:45 Rúmlega tuttugu prósent starfsmanna árið 2023 voru innflytjendur. Vísir/Vilhelm Tíu prósent stöðugilda starfsfólks sem sjá um uppeldi og menntun leikskólabarna eru mönnuð af fólki sem nær ekki viðmiðum um meðalhæfni í íslensku. Árið 2023 voru rúmlega tuttugu prósent starfsmannanna innflytjendur. Í skriflegri fyrirspurn óskaði Jón Pétur Zimsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, eftir svörum við hversu margir starfsmenn leikskóla sem vinna með börnum séu ekki með íslensku að móðurmáli. Í svari Guðmundar Inga Kristinssonar, mennta- og barnamálaráðherra, segir að upplýsingum um færni starfsfólks í íslensku hafi ekki verið safnað. Hins vegar var framkvæmd könnun í september 2025 þar sem leikskólastjórar voru spurðir hversu mörg stöðugildi sem sinna uppeldi og menntun barna, séu mönnuð af starfsfólki sem nær ekki hæfniviðmiðum B1 í íslensku. Vert er að taka fram að 77 prósent leikskólastjóra, eða 188 af 245, svöruðu könnuninni. Í svarinu er bent á að við túlkun niðurstaðna verði að hafa svarhlutfallið til hliðsjónar. Sextán prósent stöðugilda á Vestfjörðum, frátöldum Ísafjarðarbæ, voru mönnuð af starfsfólki sem náði ekki hæfnisviðmiðum B1 í íslensku. Þar á eftir komu Reykjavík og Reykjanesbær með fimmtán prósent stöðugilda. Lægst mældist það í Akraneskaupstað, eða núll prósent. A1 til C2 hæfni er evrópskur mælikvarði á hæfni einstaklings í tungumáli. Ef viðkomandi er með B1 hæfni ætti hann að geta skilið aðalatriði í skýru tali og myndað einfaldan, samfelldan texta. Rúm tuttugu prósent Hagstofa Íslands safni hins vegar upplýsingum um bakgrunn leikskólastarfsfólks. Árið 2024 óskaði ráðuneytið eftir upplýsingum um fjölda leikskólastarfsfólks sem sinnir uppeldi og menntun og er innflytjendur, það er að segja einstaklingur fæddur erlendis og á foreldra sem eru báðir fæddir erlendis. „Að einhverju leyti gefa gögnin vísbendingar um fjölda leikskólastarfsfólks með annað móðurmál en íslensku en gögnin afmarkast aðeins við framangreinda skilgreiningu á hugtakinu innflytjendur,“ segir í svarinu. Um var að ræða 1230 starfsmenn eða 21,1 prósent leikskólastarfsmanna á landinu. Hæsta hlutfallið, 36,6 prósent, var í flokknum Reykjavík - Suðurmiðstöð. Lægsta hlutfallið var í Skagafirði, eða 4,9 prósent. Innflytjendamál Leikskólar Íslensk tunga Mest lesið Bræður dæmdir fyrir að ráðast á Börk tuttugu árum eftir árásina á A. Hansen Innlent Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Innlent Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Innlent Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Innlent Dorrit rænd í Lundúnum Innlent Myndskeið þingmannsins féll í grýttan jarðveg hjá kennurum Innlent Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Innlent Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Innlent Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Innlent Fleiri fréttir Ókyrrð í lægri flughæðum raskar innanlandsfluginu Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Dorrit, leit að bróður og pakkaflóð Miðflokkurinn áfram á flugi Myndskeið þingmannsins féll í grýttan jarðveg hjá kennurum Viðrar hugmynd um að gera fullveldisdaginn að rauðum degi Þorgerður Katrín opnaði nýtt sendiráð í Madríd Hefðbundin fullveldisdagskrá forseta eftir óvenjulegar aðstæður í fyrra Bræður dæmdir fyrir að ráðast á Börk tuttugu árum eftir árásina á A. Hansen Krafa um íslenskukunnáttu á spítalanum eigi að tryggja öryggi sjúklinga Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Setja fyrirvara við vistun barna í brottfararstöð Hæstiréttur byrjaður á Instagram Upplifun gesta við Skógafoss verði margfalt betri Orkuskiptin gangi mun hægar en vonast var til Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Betra að skipta út gömlum seríum og ofhlaða ekki fjöltengin Tvö og hálft ár í fangelsi fyrir hraðbankaþjófnað og Hamraborgarmálið Vilja bæta tónleikaaðstöðu í borginni Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Kalla eftir hugmyndum fyrir 1100 ára afmæli Alþingis Nýju systurverki Friðarsúlunnar verði komið upp í Viðey Skortir upplýsingar um móðurmál og íslenskukunnáttu leikskólastarfsfólks Tilnefndu mann ársins 2025 Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Fjórir handteknir fyrir að dvelja ólöglega á landinu Hikuðu ekki þegar tækifærið gafst að opna verslun í Grindavík Dorrit rænd í Lundúnum Sjá meira