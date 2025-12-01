Erlent

Annar sonur „El Chapo“ sagður ætla að játa brot sín

Samúel Karl Ólason skrifar
Joaquín Guzmán López far handtekinn í Bandaríkjunum í fyrra. Bræður hans hafa háð blóðuga styrjöld við andstæðinga sína um yfirráð yfir Sinaloa-samtökunum.
Joaquín Guzmán López far handtekinn í Bandaríkjunum í fyrra. Bræður hans hafa háð blóðuga styrjöld við andstæðinga sína um yfirráð yfir Sinaloa-samtökunum. AP og Getty

Sonur hins víðfræga fíkniefnabaróns sem kallast „El Chapo“ er sagður ætla að gangast við sekt í dómsal í dag. Hann hefur verið ákærður fyrir fíkniefnasmygl í Chicago, eftir að hafa platað fyrrverandi samstarfsfélaga föður síns og annan stofnanda Sinaloa-samtakanna til Bandaríkjanna.

Sonurinn heitir Joaquín Guzmán López en hann var handtekinn ásamt Ismael Zambada, eða „El Mayo“, í Texas í fyrra. Þá hafði Joaquín platað El Mayo, sem stofnaði Sinaloa-glæpasamtökin með El Chapo á sínum tíma, í flugferð sem endaði óvænt í Bandaríkjunum.

Markmiðið hjá Joaquín ku hafa verið að gera samning um vægari dóm gegn sér og Ovidio Guzman López, bróður sínum, sem hafði áður verið handtekinn af Bandaríkjamönnum. Bæði Joaquín og El Mayo hafa áður lýst yfir sakleysi gegn ákærum um fíkniefnasmygl, fjárþvætti og brot á lögum um skotvopn.

Ovidio gekkst fyrr á árinu við sekt varðandi sambærilegar ákærur. AP fréttaveitan segir  það hafa markað vatnaskil í málarekstri stjórnvalda í Bandaríkjunum gegn leiðtogum Sinaola-samtakanna. Nú er Joaquín sagður ætla að gera það sama í dómsal í Chicago í kvöld.

El Chapo var árið 2019 dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir glæpi sína og tóku fjórir synir hans við stjórnartaumum hans á Sinaloa-samtökunum.

Síðan þeir Joaquín og El Mayou flugu til Bandaríkjanna hafa tveir aðrir synir El Chapo háð blóðuga styrjöld við stuðningsmenn El Mayo um stjórn Sinaloa-glæpasamtakanna. Fylkingar þessar kallast „Los Chapitos“ og „Los Mayos“.

Styrjöldin hefur komið verulega niður á samtökunum og hafa fregnir borist af því að nýr kókaínkóngur hafi fyllt upp í tómarúmið.

Það er maður sem heitir Nemesio Oseguera Cervanter, eða „El Mencho“, og stýrir hann samtökum sem kallast Jalisco New Generation Cartel eða JNGC. Fyrr á þessu ári lýsti yfirmaður fíkniefnalögreglu Bandaríkjanna (DE) El Mencho sem valdamesta fíkniefnabaróni heims.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar og Jesús Alfredo Guzmán Salazar eru bræðurnir sem berjast gegn stuðningsmönnum El Mayo. Þeir eru sagðir hafa gert samkomulag við El Mencho í lok síðasta árs. Hann hafi útvegað þeim menn, vopn og annað í skiptum fyrir aðgang að smyglleiðum Sinaloa-samtakanna til Bandaríkjanna.

Bandaríkin Mexíkó Erlend sakamál

Tengdar fréttir

El Mayo sagður ætla að játa sekt

Ismael Zambada, sem var um árabil einn valdamesti fíkniefnabarónn Mexíkó er talinn ætla að játa sekt í bandarískum alríkisdómstól í dag. Zambada, sem gengur undir nafninu „El Mayo“ og var háttsettur leiðtogi í Sinaloa-samtökunum svokölluðu en tvær vikur eru síðan alríkissaksóknarar sögðust ekki ætla að sækja eftir dauðadómi gegn Zambada.

Synir El Chapo sagðir hafa myndað afdrífaríkt bandalag

Forsvarsmenn Fíkniefnalögreglu Bandaríkjanna (DEA) vara við því í nýrri skýrslu að miklar sviptingar gætu verið í vændum meðal stærstu glæpasamtaka Mexíkó. Synir hins víðfræga Joaquín Guzmán, eða „El Chapo“, sem hafa háð blóðuga baráttu um yfirráð yfir Sinaloa-samtökunum, eru sagðir hafa gert bandalag við næst stærstu glæpasamtök landsins.

Tveir frambjóðendur myrtir á nokkrum dögum

Tveir borgarstjóraframbjóðendur ríkisstjórnarflokks Mexíkó hafa verið myrtir í Veracruz-ríki. Ofbeldi að þessu tagi er gífurlega algengt í Mexíkó og sérstaklega í tengslum við kosningar en sveitarstjórnarkosningar fara fram í ríkinu í næsta mánuði.

Staða Sinaloa slæm eftir blóðug átök

Staða Sinaloa-glæpasamtakanna í Mexíkó hefur versnað til muna á undanförnum mánuðum vegna blóðugra átaka um stjórn samtakanna víðfrægu. Á sama tíma standa samtökin frammi fyrir auknum þrýstingi frá Bandaríkjunum og yfirvöldum í Mexíkó.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið