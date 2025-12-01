Annar sonur „El Chapo“ sagður ætla að játa brot sín Samúel Karl Ólason skrifar 1. desember 2025 19:03 Joaquín Guzmán López far handtekinn í Bandaríkjunum í fyrra. Bræður hans hafa háð blóðuga styrjöld við andstæðinga sína um yfirráð yfir Sinaloa-samtökunum. AP og Getty Sonur hins víðfræga fíkniefnabaróns sem kallast „El Chapo“ er sagður ætla að gangast við sekt í dómsal í dag. Hann hefur verið ákærður fyrir fíkniefnasmygl í Chicago, eftir að hafa platað fyrrverandi samstarfsfélaga föður síns og annan stofnanda Sinaloa-samtakanna til Bandaríkjanna. Sonurinn heitir Joaquín Guzmán López en hann var handtekinn ásamt Ismael Zambada, eða „El Mayo“, í Texas í fyrra. Þá hafði Joaquín platað El Mayo, sem stofnaði Sinaloa-glæpasamtökin með El Chapo á sínum tíma, í flugferð sem endaði óvænt í Bandaríkjunum. Markmiðið hjá Joaquín ku hafa verið að gera samning um vægari dóm gegn sér og Ovidio Guzman López, bróður sínum, sem hafði áður verið handtekinn af Bandaríkjamönnum. Bæði Joaquín og El Mayo hafa áður lýst yfir sakleysi gegn ákærum um fíkniefnasmygl, fjárþvætti og brot á lögum um skotvopn. Ovidio gekkst fyrr á árinu við sekt varðandi sambærilegar ákærur. AP fréttaveitan segir það hafa markað vatnaskil í málarekstri stjórnvalda í Bandaríkjunum gegn leiðtogum Sinaola-samtakanna. Nú er Joaquín sagður ætla að gera það sama í dómsal í Chicago í kvöld. El Chapo var árið 2019 dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir glæpi sína og tóku fjórir synir hans við stjórnartaumum hans á Sinaloa-samtökunum. Síðan þeir Joaquín og El Mayou flugu til Bandaríkjanna hafa tveir aðrir synir El Chapo háð blóðuga styrjöld við stuðningsmenn El Mayo um stjórn Sinaloa-glæpasamtakanna. Fylkingar þessar kallast „Los Chapitos“ og „Los Mayos“. Styrjöldin hefur komið verulega niður á samtökunum og hafa fregnir borist af því að nýr kókaínkóngur hafi fyllt upp í tómarúmið. Það er maður sem heitir Nemesio Oseguera Cervanter, eða „El Mencho“, og stýrir hann samtökum sem kallast Jalisco New Generation Cartel eða JNGC. Fyrr á þessu ári lýsti yfirmaður fíkniefnalögreglu Bandaríkjanna (DE) El Mencho sem valdamesta fíkniefnabaróni heims. Iván Archivaldo Guzmán Salazar og Jesús Alfredo Guzmán Salazar eru bræðurnir sem berjast gegn stuðningsmönnum El Mayo. Þeir eru sagðir hafa gert samkomulag við El Mencho í lok síðasta árs. Hann hafi útvegað þeim menn, vopn og annað í skiptum fyrir aðgang að smyglleiðum Sinaloa-samtakanna til Bandaríkjanna. Bandaríkin Mexíkó Erlend sakamál Tengdar fréttir El Mayo sagður ætla að játa sekt Ismael Zambada, sem var um árabil einn valdamesti fíkniefnabarónn Mexíkó er talinn ætla að játa sekt í bandarískum alríkisdómstól í dag. 