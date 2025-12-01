Innlent

Borgaði sig fyrir kirkjuna að breyta um merki

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Guðrún Karls Helgudóttir biskup Íslands.
Guðrún Karls Helgudóttir biskup Íslands. Vísir/Vilhelm

Þjóðkirkjan kynnti í dag nýtt merki og nýja vefsíðu. Biskup Íslands segir markmiðið að gera þjónustu kirkjunnar sýnilegri, kostnaðurinn hlaupi á milljónum. Markaðssérfræðingur segir kirkjuna sækja í ræturnar. 

Hið nýja merki kirkjunnar er einfaldur kross á einlitum grunni og kemur það í stað merkisins sem kynnt var árið 2003 og sýndi auk krossins skip sem er tákn kirkjunnar og fiskinn sem er fornt tákn um Jesú. Guðrún Karls Helgudóttir biskup segir breytingarnar og ný vefsíða kirkjunnar hafa verið lengi í burðarliðnum en Pipar auglýsingastofa hannaði merkið.

„Þetta er búið að taka ár og eiginlega meira en ár því við byrjuðum að hugsa um þetta fyrr. Gamla merkið var gott en það var kominn tími á að skipta aðeins um og breyta til.“

Mikilvægt sé að verkefnið hafi verið unnið í víðtæku samráði innan kirkjunnar, það sé viðamikið verkefni að skipta gamla merkinu út.

„Og þetta kostar nokkrar milljónir en við höfum eiginlega ekki efni á að gera þetta ekki vegna þess að kirkja í nútímasamfélagi þarf að hafa alla sína miðla í lagi til þess bara að ná til fólks og vera kirkja.“

Aftur í rætur

Kári Sævarsson markaðssérfræðingur segir kirkjuna með breytingunum feta í fótspor ýmissa annarra sem hafi einfaldað hönnun vörumerkja sinna upp á síðkastið.

„Og þau eru að taka smá skref til baka. Þau eru að heiðra söguna og gera sig hátíðlegri. Líka í litanotkun. Litanotkunin er talsvert þyngri og hátíðlegri og ég held maður geti fullyrt að þessi ljósblái og bláa ásýnd sem þau höfðu var talsvert léttari.“

Hann segist hrifinn af vefsíðu kirkjunnar þar sem notendum gefst kostur á að raða eigin gildum í þeirra eigin kross.

„Sem er kannski einhverskonar breyting frá því sem áður var þegar kirkjan var þetta mikla kennivald og sannleikurinn og leiðsögnin kom öll að ofan.“

