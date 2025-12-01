Borgaði sig fyrir kirkjuna að breyta um merki Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 1. desember 2025 23:01 Guðrún Karls Helgudóttir biskup Íslands. Vísir/Vilhelm Þjóðkirkjan kynnti í dag nýtt merki og nýja vefsíðu. Biskup Íslands segir markmiðið að gera þjónustu kirkjunnar sýnilegri, kostnaðurinn hlaupi á milljónum. Markaðssérfræðingur segir kirkjuna sækja í ræturnar. Hið nýja merki kirkjunnar er einfaldur kross á einlitum grunni og kemur það í stað merkisins sem kynnt var árið 2003 og sýndi auk krossins skip sem er tákn kirkjunnar og fiskinn sem er fornt tákn um Jesú. Guðrún Karls Helgudóttir biskup segir breytingarnar og ný vefsíða kirkjunnar hafa verið lengi í burðarliðnum en Pipar auglýsingastofa hannaði merkið. „Þetta er búið að taka ár og eiginlega meira en ár því við byrjuðum að hugsa um þetta fyrr. Gamla merkið var gott en það var kominn tími á að skipta aðeins um og breyta til.“ Mikilvægt sé að verkefnið hafi verið unnið í víðtæku samráði innan kirkjunnar, það sé viðamikið verkefni að skipta gamla merkinu út. „Og þetta kostar nokkrar milljónir en við höfum eiginlega ekki efni á að gera þetta ekki vegna þess að kirkja í nútímasamfélagi þarf að hafa alla sína miðla í lagi til þess bara að ná til fólks og vera kirkja.“ Aftur í rætur Kári Sævarsson markaðssérfræðingur segir kirkjuna með breytingunum feta í fótspor ýmissa annarra sem hafi einfaldað hönnun vörumerkja sinna upp á síðkastið. „Og þau eru að taka smá skref til baka. Þau eru að heiðra söguna og gera sig hátíðlegri. Líka í litanotkun. Litanotkunin er talsvert þyngri og hátíðlegri og ég held maður geti fullyrt að þessi ljósblái og bláa ásýnd sem þau höfðu var talsvert léttari.“ Hann segist hrifinn af vefsíðu kirkjunnar þar sem notendum gefst kostur á að raða eigin gildum í þeirra eigin kross. „Sem er kannski einhverskonar breyting frá því sem áður var þegar kirkjan var þetta mikla kennivald og sannleikurinn og leiðsögnin kom öll að ofan.“ Mest lesið Bræður dæmdir fyrir að ráðast á Börk tuttugu árum eftir árásina á A. Hansen Innlent Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Innlent Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Innlent Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Innlent Dorrit rænd í Lundúnum Innlent Myndskeið þingmannsins féll í grýttan jarðveg hjá kennurum Innlent Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Innlent Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Innlent Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Innlent Fleiri fréttir Borgaði sig fyrir kirkjuna að breyta um merki Þota til Egilsstaða í kvöld til að flytja veðurteppta Tíu prósent leikskólastarfsmanna hafi ekki meðalhæfni í íslensku Ræningjarnir hefðu aldrei sloppið á Íslandi Ókyrrð í lægri flughæðum raskar innanlandsfluginu Leitar bróður sem hún hefur aldrei hitt Dorrit, leit að bróður og pakkaflóð Miðflokkurinn áfram á flugi Myndskeið þingmannsins féll í grýttan jarðveg hjá kennurum Viðrar hugmynd um að gera fullveldisdaginn að rauðum degi Þorgerður Katrín opnaði nýtt sendiráð í Madríd Hefðbundin fullveldisdagskrá forseta eftir óvenjulegar aðstæður í fyrra Bræður dæmdir fyrir að ráðast á Börk tuttugu árum eftir árásina á A. Hansen Krafa um íslenskukunnáttu á spítalanum eigi að tryggja öryggi sjúklinga Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Setja fyrirvara við vistun barna í brottfararstöð Hæstiréttur byrjaður á Instagram Upplifun gesta við Skógafoss verði margfalt betri Orkuskiptin gangi mun hægar en vonast var til Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Betra að skipta út gömlum seríum og ofhlaða ekki fjöltengin Tvö og hálft ár í fangelsi fyrir hraðbankaþjófnað og Hamraborgarmálið Vilja bæta tónleikaaðstöðu í borginni Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Kalla eftir hugmyndum fyrir 1100 ára afmæli Alþingis Nýju systurverki Friðarsúlunnar verði komið upp í Viðey Skortir upplýsingar um móðurmál og íslenskukunnáttu leikskólastarfsfólks Tilnefndu mann ársins 2025 Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Sjá meira