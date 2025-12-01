Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Bjarki Sigurðsson skrifar 1. desember 2025 13:04 Arngunnur Einarsdóttir er sérfræðingur hjá Landsneti. Vísir/Anton Brink Töluvert minni eftirspurn er eftir raforku hér á landi en síðustu ár og orkuskiptin ganga mun hægar en vonast var til. Þetta kemur fram í nýrri Orkuspá fyrir næstu 25 ár. Sérfræðingur gerir ráð fyrir því að töluvert magn orku muni aldrei ná nýtast. Raforkuspá Landsnets, Raforkueftirlitsins og Umhverfis- og orkustofnunar var kynnt núna fyrir hádegi. Helstu tíðindi þar eru að spáin gerir ráð fyrir minni notkun á næstu árum en spár síðustu ára. Arngunnur Einarsdóttir, sérfræðingur hjá Landsneti, segir bilanir hjá fyrirtækjum í stóriðnaði og hægari orkuskipti meðal annars valda því. Þrátt fyrir minni notkun til skamms tíma er ekki vitað hvort núverandi framboð anni eftirspurn. „Það er enn tvísýnt um hvort aukin orkuvinnsla mæti þessari þörf, þó að hún sé örlítið lægri til skamms tíma. Við sjáum fram á að þörfin muni áfram aukast og verði komin á sama rek árið 2030 og var í fyrri spám. Framboðinu er líklegast að seinka úr fyrri spám, við sjáum að virkjanakostir eru að koma seinna inn. Þar spila inn í óvissa í lagaumhverfi og óvissa vegna kærumála. Því er enn tvísýnt hvort framboð anni eftirspurn,“ segir Arngunnur. Orkan tapast Það séu ekki góðar fréttir að raforkuþörf sé minni en gert var ráð fyrir. „Þetta eru ekki góðar fréttir þar sem lónstöður eru mjög góðar eftir skerðingar síðustu ár. En við getum ekki nýtt þessa orku jafn vel og við myndum vilja næsta árið því hún safnast bara saman og rennur í sjóinn. Þetta er ekki góð nýting á orku,“ segir Arngunnur. Þurfum meiri orku Hægari rafbílavæðing, sérstaklega hjá bílaleigum, valdi hægari orkuskiptum. „Það þarf hóflegan vöxt á raforkunotkun fyrir orkuskiptin innanlands. En ef við viljum horfa á sviðsmynd þar sem er meira orkuöryggi og -sjálfstæði á Íslandi, þar sem við framleiðum meðal annars rafeldsneyti fyrir flugvélar og skip, þá þurfum við umtalsvert meiri raforku,“ segir Arngunnur. Orkumál Orkuskipti Rafmagn Bílaleigur Vistvænir bílar Bilun hjá Norðuráli Mest lesið Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Innlent Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Innlent Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Innlent Dorrit rænd í Lundúnum Innlent Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Innlent Rannsaka mannslát í Kópavogi Innlent Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Innlent Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Innlent Krefjast svara um fyrirskipanir Hegseth varðandi bátaárásirnar Erlent Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Innlent Fleiri fréttir Óvíst hvort framboð anni eftirspurn Setja fyrirvara við vistun barna í brottfararstöð Hæstiréttur byrjaður á Instagram Upplifun gesta við Skógafoss verði margfalt betri Orkuskiptin gangi mun hægar en vonast var til Íslendingur gekk berserksgang í Horsens Betra að skipta út gömlum seríum og ofhlaða ekki fjöltengin Tvö og hálft ár í fangelsi fyrir hraðbankaþjófnað og Hamraborgarmálið Vilja bæta tónleikaaðstöðu í borginni Maðurinn sem fannst látinn var um fertugt Kveður Sjálfstæðisflokkinn og hyggur á framboð fyrir Miðflokkinn Kalla eftir hugmyndum fyrir 1100 ára afmæli Alþingis Nýju systurverki Friðarsúlunnar verði komið upp í Viðey Skortir upplýsingar um móðurmál og íslenskukunnáttu leikskólastarfsfólks Tilnefndu mann ársins 2025 Þjóðkirkjan kynnir nýtt merki og vefsíðu Á spítala eftir hnífaárás og örstutt í flug en lét til skarar skríða daginn eftir Fjórir handteknir fyrir að dvelja ólöglega á landinu Hikuðu ekki þegar tækifærið gafst að opna verslun í Grindavík Dorrit rænd í Lundúnum Rannsaka mannslát í Kópavogi Áfanginn „Allt fyrir ástina“ verðlaunaður á Selfossi Þórhildur Sunna mótmælti með Grétu Thunberg Annað sinn sem læknir lýgur um krabbamein: „Þetta mun fara á versta veg“ Læknir gerði sér upp krabbamein í tvígang Réðst á annan með skóflu Færa bílastæðin við Skógafoss: „Nú er stefnan sú að allir skuli helst labba sem lengst“ Harður árekstur á Suðurlandi Grunaður um rosalega brotahrinu í aðdraganda hraðbankaþjófnaðarins Innanlandsflugi Icelandair aflýst Sjá meira