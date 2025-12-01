Innlent

Ó­víst hvort fram­boð anni eftir­spurn

Bjarki Sigurðsson skrifar
Arngunnur Einarsdóttir er sérfræðingur hjá Landsneti.
Arngunnur Einarsdóttir er sérfræðingur hjá Landsneti. Vísir/Anton Brink

Töluvert minni eftirspurn er eftir raforku hér á landi en síðustu ár og orkuskiptin ganga mun hægar en vonast var til. Þetta kemur fram í nýrri Orkuspá fyrir næstu 25 ár. Sérfræðingur gerir ráð fyrir því að töluvert magn orku muni aldrei ná nýtast. 

Raforkuspá Landsnets, Raforkueftirlitsins og Umhverfis- og orkustofnunar var kynnt núna fyrir hádegi. Helstu tíðindi þar eru að spáin gerir ráð fyrir minni notkun á næstu árum en spár síðustu ára. Arngunnur Einarsdóttir, sérfræðingur hjá Landsneti, segir bilanir hjá fyrirtækjum í stóriðnaði og hægari orkuskipti meðal annars valda því. Þrátt fyrir minni notkun til skamms tíma er ekki vitað hvort núverandi framboð anni eftirspurn. 

„Það er enn tvísýnt um hvort aukin orkuvinnsla mæti þessari þörf, þó að hún sé örlítið lægri til skamms tíma. Við sjáum fram á að þörfin muni áfram aukast og verði komin á sama rek árið 2030 og var í fyrri spám. Framboðinu er líklegast að seinka úr fyrri spám, við sjáum að virkjanakostir eru að koma seinna inn. Þar spila inn í óvissa í lagaumhverfi og óvissa vegna kærumála. Því er enn tvísýnt hvort framboð anni eftirspurn,“ segir Arngunnur.  

Orkan tapast

Það séu ekki góðar fréttir að raforkuþörf sé minni en gert var ráð fyrir.

„Þetta eru ekki góðar fréttir þar sem lónstöður eru mjög góðar eftir skerðingar síðustu ár. En við getum ekki nýtt þessa orku jafn vel og við myndum vilja næsta árið því hún safnast bara saman og rennur í sjóinn. Þetta er ekki góð nýting á orku,“ segir Arngunnur. 

Þurfum meiri orku

Hægari rafbílavæðing, sérstaklega hjá bílaleigum, valdi hægari orkuskiptum.

„Það þarf hóflegan vöxt á raforkunotkun fyrir orkuskiptin innanlands. En ef við viljum horfa á sviðsmynd þar sem er meira orkuöryggi og -sjálfstæði á Íslandi, þar sem við framleiðum meðal annars rafeldsneyti fyrir flugvélar og skip, þá þurfum við umtalsvert meiri raforku,“ segir Arngunnur.

Orkumál Orkuskipti Rafmagn Bílaleigur Vistvænir bílar Bilun hjá Norðuráli

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið