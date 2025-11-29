Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. nóvember 2025 13:20 Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns er formaður Pírata. Vísir Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns hefur verið kjörið fyrsti formaður Pírata. Hán er varaborgarfulltrúi Pírata og framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokksins. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns er varaborgarfulltrúi Pírata og framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokksins en árin 2016 til 2021 var hán varaþingmaður Pírata í Suðurkjördæmi. Oktavía sat í stjórn Pírata árið 2017 og gegndi síðan formennsku evrópskra Pírata árin 2017 til 2018. Hán er fyrsti kynsegin stjórnmálaleiðtoginn á Íslandi og á sama tíma fyrsti formaður Pírata sem ákváðu á aðalfundi í september að taka upp formannsembættið. Oktavía Hrund hlaut 95 atkvæði gegn 79 atkvæðum fyrir Alexöndru Briem, borgarfulltrúa Pírata. Alexandra Briem, borgarfulltrúi Pírata, var einnig í framboði til formanns flokksins. Þá hafði Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti Pírata í Reykjavík, einnig boðið sig fram til formanns en hún dró framboðið til baka þar sem hún taldi það frekar stuðla að sundrungu innan flokksins. Til stóð að halda formannsframboðið þann 30. október síðastliðinn en vegna formgalla í fundarboði þurfti að fresta kosningunni. Þess í stað var haldinn aukaaðalfundur flokksins í dag þar sem loks voru greidd atkvæði. Fréttin hefur verið uppfærð. Píratar Mest lesið Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Innlent Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Innlent Gul viðvörun vegna snjókomu Veður Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt Innlent „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Innlent Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Innlent Breytingarnar vonbrigði sem bitni á framhaldsskólanemum Innlent Vilja veita fólki sem upplifir áfall í fæðingu betri þjónustu Innlent Stöðva afgreiðslu allra hælisumsókna Erlent Garðurinn opnaður í Smáralind Innlent Fleiri fréttir Oktavía Hrund kjörið fyrsti formaður Pírata Tæplega tveggja milljóna króna gjöf frá kvenfélögunum í Flóahreppi „Mjög vont fyrir lýðræðislega umræðu“ Breytingarnar vonbrigði sem bitni á framhaldsskólanemum Garðurinn opnaður í Smáralind Lýsir algjöru öryggisleysi eftir blauta tusku í andlitið Vilja veita fólki sem upplifir áfall í fæðingu betri þjónustu Lögreglan leysti mann úr prísund af salerni mathallar Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Miðflokkurinn vill að foreldrar ráði alfarið skiptingu orlofs Leikskólakerfið en ekki fæðingarorlofið sem er gjörólíkt á hinum Norðurlöndunum Úlfar íhugar að sækja um embætti ríkislögreglustjóra Deilur um fæðingarorlofið, erfið staða fjölmiðla og nýir lögreglubílar Þörf neytendavernd eða aðför að eignarrétti? Kynnir stóran pakka um fjölmiðla í næstu viku Lækningastjóri undirbýr starfsemi nýs Landspítala Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar „Verður svona þjóðhátíðarstemmning nema bara margföld“ Flensan orðin að faraldri Nú má heita Jörvaldi, Aþanasíus, Fjörður, Ai, Kalix og Ríma Flensufaraldur skollinn á og styttist í sólmyrkvann mikla Bein útsending: Aðferðir til að líða sem best í skammdeginu Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Skipa stýri- og aðgerðahóp vegna almyrkvans en eiga ekki fyrir verkefnastjóra Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Breytingar á kvöldfréttum Sýnar „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Sjá meira