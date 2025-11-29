Innlent

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns er formaður Pírata.
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns hefur verið kjörið fyrsti formaður Pírata. Hán er varaborgarfulltrúi Pírata og framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokksins.

Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns er varaborgarfulltrúi Pírata og framkvæmdastjóri borgarstjórnarflokksins en árin 2016 til 2021 var hán varaþingmaður Pírata í Suðurkjördæmi. Oktavía sat í stjórn Pírata árið 2017 og gegndi síðan formennsku evrópskra Pírata árin 2017 til 2018. 

Hán er fyrsti kynsegin stjórnmálaleiðtoginn á Íslandi og á sama tíma fyrsti formaður Pírata sem ákváðu á aðalfundi í september að taka upp formannsembættið.

Oktavía Hrund hlaut 95 atkvæði gegn 79 atkvæðum fyrir Alexöndru Briem, borgarfulltrúa Pírata.

Alexandra Briem, borgarfulltrúi Pírata, var einnig í framboði til formanns flokksins. Þá hafði Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti Pírata í Reykjavík, einnig boðið sig fram til formanns en hún dró framboðið til baka þar sem hún taldi það frekar stuðla að sundrungu innan flokksins.

Til stóð að halda formannsframboðið þann 30. október síðastliðinn en vegna formgalla í fundarboði þurfti að fresta kosningunni. Þess í stað var haldinn aukaaðalfundur flokksins í dag þar sem loks voru greidd atkvæði.

Fréttin hefur verið uppfærð.

