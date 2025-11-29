Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt Jón Ísak Ragnarsson og Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifa 29. nóvember 2025 00:05 Vísir/Ívar Fannar Gunnlaugur Sigurjónsson, lækningaframkvæmdastjóri Læknavaktarinnar, segir að þangað leiti um 250 til 300 manns á virkum dögum þessi misserin vegna inflúensufaraldurs. Læknavaktin hefur gripið til aðgerða vegna álags, og hvetur Gunnlaugur fólk til að hringja og hafa samband áður en það kemur svo hægt sé að meta hvort þörf sé á því. Flensufaraldur gengur nú yfir landið og eru veikindi töluverð í samfélaginu. Tuttugu og einn lá inni á sjúkrahúsi í síðustu viku vegna inflúensunnar og álagið á heilsugæslustöðvum hefur verið mikið. Á Læknavaktinni hefur verið gripið til aðgerða vegna álags. „Já við höfum fundið síðustu 2-3 vikurnar að það hefur verið stígandi aðsókn, þannig við erum búin að manna aukavaktalínu, og við erum í raun að fullnýta húsnæðið og erum með átta lækna á vakt þegar við byrjum kl 17,“ segir Gunnlaugur. Flensan sé óvenju skæð og snemma á ferðinni. „Já inflúensan núna er allavegana mánuði á undan því sem hún yfirleitt er, og er að koma mjög bratt inn núna.“ „Það helgast af því að flensuveiran breytir sér, og eftir því sem hún breytir sér meira, þá verður hún skæðari, og nú hefur það gerst á síðast ári að hún hefur breytt sér.“ „Nú eru meiri veikindi, alvarlegri veikindi, langdregnari veikindi.“ Slíkt gerist á um það bil tíu ára fresti. „Já allavegana á nokkura ára fresti, tíu ára fresti, svínaflensan var 2009, og nú er breyting í veirunni eins og við þekkjum frá covid, covid veiran var alltaf að breytast, flensan gerir þetta líka bara ekki eins hratt.“ Það sem hrái fólk að þessu sinni sé hár hiti með beinverkjum, hálssærindum, þurrum hörðum hósta, og besta ráðið við því sé að taka lífinu með ró, hvíla sig vel, og nota hitalækkandi. Gunnlaugur hvetur fólk til að hringja í vaktsímann áður en það lítur við á Læknavaktinni, á meðan álagið er eins og það er, og hvetur fólk jafnframt til að láta bólusetja sig fyrir flensunni. Heilbrigðismál Mest lesið „Ísland þarf að vakna“ Innlent Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar Innlent Vaktin: Klofinn dómur en Albert sýknaður Innlent Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Innlent Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Innlent Flensan orðin að faraldri Innlent Grunaði strax að kveikt hefði verið í bílnum hans Innlent „Við erum með stórt sár á sálinni“ Innlent „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Innlent Heljarinnar verðmunur á sömu flugferðinni Innlent Fleiri fréttir Fólk hafi samband áður en það mæti á stappaða Læknavakt „Það eru engir James Bond aukahlutir en þessir bílar eru mjög vel útbúnir“ Miðflokkurinn vill að foreldrar ráði alfarið skiptingu orlofs Leikskólakerfið en ekki fæðingarorlofið sem er gjörólíkt á hinum Norðurlöndunum Úlfar íhugar að sækja um embætti ríkislögreglustjóra Deilur um fæðingarorlofið, erfið staða fjölmiðla og nýir lögreglubílar Þörf neytendavernd eða aðför að eignarrétti? Kynnir stóran pakka um fjölmiðla í næstu viku Lækningastjóri undirbýr starfsemi nýs Landspítala Skrifstofustjóri tapaði kortinu í París og situr í súpunni Tjáðu sig bréfleiðis við fullorðna dóttur sem krafðist þagnar „Verður svona þjóðhátíðarstemmning nema bara margföld“ Flensan orðin að faraldri Nú má heita Jörvaldi, Aþanasíus, Fjörður, Ai, Kalix og Ríma Flensufaraldur skollinn á og styttist í sólmyrkvann mikla Bein útsending: Aðferðir til að líða sem best í skammdeginu Nýju sánurnar opnaðar á sögulegum degi í Vesturbænum Skipa stýri- og aðgerðahóp vegna almyrkvans en eiga ekki fyrir verkefnastjóra Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Breytingar á kvöldfréttum Sýnar „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Handtóku konu sem ekið var um á húddi bifreiðar „Ísland þarf að vakna“ Kirkjan skuldar Kristni ekki eftir allt saman Endurheimtu rándýrar myndavélar eftir nafnlausa ábendingu Langþráð nýtt líf Helguvíkur í boði NATO Heiðar mætir með Dreka í nýja olíuleit Sjá meira