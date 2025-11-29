Innlent

Fólk hafi sam­band áður en það mæti á stappaða Lækna­vakt

Jón Ísak Ragnarsson og Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifa
Gunnlaugur Sigurjónsson, lækningaframkvæmdastjóri Læknavaktarinnar, segir að þangað leiti um 250 til 300 manns á virkum dögum þessi misserin vegna inflúensufaraldurs. Læknavaktin hefur gripið til aðgerða vegna álags, og hvetur Gunnlaugur fólk til að hringja og hafa samband áður en það kemur svo hægt sé að meta hvort þörf sé á því.

Flensufaraldur gengur nú yfir landið og eru veikindi töluverð í samfélaginu. Tuttugu og einn lá inni á sjúkrahúsi í síðustu viku vegna inflúensunnar og álagið á heilsugæslustöðvum hefur verið mikið.

Á Læknavaktinni hefur verið gripið til aðgerða vegna álags.

„Já við höfum fundið síðustu 2-3 vikurnar að það hefur verið stígandi aðsókn, þannig við erum búin að manna aukavaktalínu, og við erum í raun að fullnýta húsnæðið og erum með átta lækna á vakt þegar við byrjum kl 17,“ segir Gunnlaugur.

Flensan sé óvenju skæð og snemma á ferðinni.

„Já inflúensan núna er allavegana mánuði á undan því sem hún yfirleitt er, og er að koma mjög bratt inn núna.“

„Það helgast af því að flensuveiran breytir sér, og eftir því sem hún breytir sér meira, þá verður hún skæðari, og nú hefur það gerst á síðast ári að hún hefur breytt sér.“

„Nú eru meiri veikindi, alvarlegri veikindi, langdregnari veikindi.“

Slíkt gerist á um það bil tíu ára fresti.

„Já allavegana á nokkura ára fresti, tíu ára fresti, svínaflensan var 2009, og nú er breyting í veirunni eins og við þekkjum frá covid, covid veiran var alltaf að breytast, flensan gerir þetta líka bara ekki eins hratt.“

Það sem hrái fólk að þessu sinni sé hár hiti með beinverkjum, hálssærindum, þurrum hörðum hósta, og besta ráðið við því sé að taka lífinu með ró, hvíla sig vel, og nota hitalækkandi.

Gunnlaugur hvetur fólk til að hringja í vaktsímann áður en það lítur við á Læknavaktinni, á meðan álagið er eins og það er, og hvetur fólk jafnframt til að láta bólusetja sig fyrir flensunni.

