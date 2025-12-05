Jólagjafahugmyndir sem hitta í mark Við mælum með jólagjöfum 5. desember 2025 12:58 Við fengum nokkra samstarfsaðila til að hjálpa okkur með jólagjafahugmyndir. Lavazza búðin, Black Sand Hótel, Lífsstílsverslunin Maí og Kids Coolshop komu með frábærar tillögur. Að velja jólagjöf er skemmtilegt verkefni en getur verið áskorun. Í desember lengist listinn yfir þau sem okkur langar að gleðja með hverjum deginum og ekki alltaf ljóst hvað hentar hverjum og einum. Hér eru nokkrar hugmyndir sem hitta í mark. Fyrir sælkerann Lavazza búðin í Hagkaup Smáralind er stútfull af nýjum vörum og algjört gósenland fyrir þá sem kunna að meta gott kaffi og með því. Nú um jólin verða 4 tegundir af fallegum gjafaöskjum í boði sem innihalda meðal annars, kaffi, konfekt og aukahluti sem munu gleðja okkar bestu kaffisælkera. Klassískur gjafakassi sem inniheldur Kaffi & súkkulaði ætti að slá í gegn eða gjafakassi með kaffi & pressukönnu. Einnig er hægt að fá Lavazza Qualita Oro Gran Riserva kaffibaunir sem hafa að hluta til verið þroskaðarí gömlum viskí-tunnum sem gefur ótrúlega skemmtilegt bragð. Þá er handgerða súkkulaðið Davit1900 ómótstæðilega gott en það rekur sögu sína allt aftur til ársins 1900 í Torínó í Norður Ítalíu. Óli Hilm keramiker selur vinsælu bollana sína i búðinni sem eru falleg jólagjöf. Drykkurinn espresso martini nýtur mikilla vinsælda og hægt er að fá gjafakassa sem inniheldur sérstakt espresso martini sett. Gjafakassi með kaffi og mokkakönnu er einnig virkilega falleg gjöf. Hóteldvöl fyrir lúxuspésa Black Sand hotel er glænýtt hótel þar sem hugað er að hverju smáatriði í upplifun gesta. Gjafabréf upp á gistingu fjarri hversdagsamstrinu er kærkomin gjöf sem ætti að gleðja jafnvel þau allra kröfuhörðustu. Við mælum með að kíkja á gjafabréf hjá Black Sand Hotel, splunkunýju hóteli á Óseyrartanga í Ölfusi þar sem gestir geta notið íslenskrar náttúru í sinni hreinustu mynd. Hótelið er sérstaklega hannað til þess að gestir geti slakað á og núllstillt sig, stórir gluggar fyrir ómengað útsýnið yfir svartan eldfjallasandinn og hafið. Gjafabréf á slökun við sjávarsíðuna getur ekki klikkað í jólapakkann. Snyrtivörur, skart og gjafavörur Fyrir þau sem kunna að meta vandaðar snyrtivörur og fallegt skart er lífstílsverslunin Maí á Garðatorgi 4 kjörinn viðkomustaður. Þar er tekið vel á móti viðskiptavinum með hlýju og góðu andrúmslofti. Úrval spennandi jólagjafa er að finna í hillum Maí. Skartgripalínan frá Pilgrim hjá Maí inniheldur afar fjölbreytt skart sem er virkilega falleg jólagjöf. Fallegt skart er alltaf vinsælt undir jólatréð og í Maí fæst úrval fallegra skartgripa frá merkinu Pilgrim. Dásamleg Silk Sleep Mask Crimson úr slipsilk™ hjá Maí er úr hágæða silki sem er einstaklega mjúkt, glansandi og milt fyrir húðina. Hún verndar viðkvæmt augnsvæðið, minnkar núning og passar upp á raka og mýkt yfir nóttina. Þessi útgáfa er sérstaklega hönnuð fyrir þá sem eru með augnháralengingar eða mjög viðkvæm augu. Þessi svefngríma er sérstaklega hönnuð fyrir þau sem eru með löng augnhár. Og talandi um silki þá er fátt betra fyrir húðina og hárið að sofa á silkikoddaveri. Rannsóknir hafa sýnt sjáanlegan mun á húðinni, minni fínar línur, aukið rakastig húðar, fallegri áferð og aukinn ljómi. Vinsælu koddaverin frá Slip hafa hlotið fjölda verðlauna en í þau er notað hágæða 6A silki sem talinn er vera eitt af besta silkinu á markaðnum. Silkið fer svo vel með húðina og hárið og því stórsniðug jólagjöf. Silkikoddaverið frá Slip fæst í Maí. Fyrir litlu jólasnúðana Jólin eru þegar allt kemur til alls hátíð barnanna og þau viljum við gleðja mest. Þá er aðeins eitt stopp sem þarf, Kids Coolshop er sannkallað ævintýraland krakka og þar leynast allir hörðu pakkarnir sem hitta í mark. Hér má fletta í gegnum jólagjafahandbók verslunarinnar, sem er hvorki meira né minn en 88 blaðsíður og stútfull af leikföngum. Eftir 13. desember verður opið í versluninni á Smáratorgi til klukkan 22 svo ekki þarf að keyra upp neitt jólastress. 