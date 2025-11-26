Estevao hangir ekki í símanum Sindri Sverrisson skrifar 26. nóvember 2025 15:02 Það getur verið gaman að kíkja upp úr símanum. Estevao og félagar í Chelsea skemmtu sér alla vega konunglega í sigrinum á Barcelona í gærkvöld. Getty/Harry Langer Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, sagði fjölmiðla ganga of langt þegar þeir væru strax farnir að líkja hinum 18 ára Estevao við Lionel Messi eða Cristiano Ronaldo. Hann væri enn ungur en færi eftir gömlum gildum og væri til að mynda ekki sífellt hangandi í símanum. Estevao hefur verið að springa út í haust og sýnt af hverju Brasilíumenn binda svona miklar vonir við þennan bráðefnilega leikmann. Í gærkvöld skoraði Estevao frábært mark gegn Barcelona, eftir að hafa stungið sér með boltann framhjá tveimur varnarmönnum, og þar með hefur hann skorað í fyrstu þremur byrjunarliðsleikjum sínum í Meistaradeildinni. Kylian Mbappé og Erling Haaland eru þeir einu sem einnig hafa afrekað það sem táningar. „Estevao þarf að fá að slaka á. Hann þarf að njóta og hann þarf æfingar. Hann þarf að spila fótbolta. Hann og Lamine [Yamal] eru svo ungir, 18 ára, svo að ef að menn fara að ræða um þá í sambandi við Messi og Ronaldo þá setur það of mikla pressu á svona unga stráka. Þeir verða að njóta og mæta glaðir á æfingasvæðið,“ sagði Maresca. Stjórinn vill greinilega að Estevao fái að njóta þess sem mest að vera venjulegur náungi, þó að hann sé allt annað en venjulegur fótboltamaður. „Estevao er eins og gamaldags náungi. Hann hangir ekki alltaf í símanum og eyðir ekki miklum tíma á samfélagsmiðlum. Hann leggur hart að sér og er bara venjulegur strákur. Ég elska það. Fjölskyldan er líka alltaf í kringum hann. Hann er einstakur leikmaður en venjulegur gæi,“ sagði Maresca eftir sigurinn í gær. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Sterkasta kona heims svipt titlinum þegar í ljós kom að hún fæddist karlkyns Sport „Meira vesen fyrir manninn sem hefur ekki hoppað yfir símaskrá“ Sport Fiskur og rauðvín í Barcelona í skugga sögusagna: „Best að segja sem minnst“ Handbolti Dæmd í langt bann fyrir að leyna því hvar hún væri Sport Atli kveður KR og flytur norður Íslenski boltinn „Það helsta sem ég sakna við Þýskaland“ Handbolti Skjótur bati Janusar: „Tel mig heppinn að ekki hafi farið verr“ Handbolti Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Enski boltinn Ætla að senda skýr skilaboð gegn Íslandi og gætu fengið vænan bónus Handbolti Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Fótbolti Fleiri fréttir Estevao hangir ekki í símanum Atli kveður KR og flytur norður Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín „Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“ Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna Slot kennir sjálfum sér um eftir „fáránlegt“ gengi Skildu Ajax-menn eina eftir án stiga á botni Meistaradeildarinnar Flokkarnir fyrir HM-drátt: Leiðin gerð svo að fjögur bestu mætist seint Ronaldo slapp við bann á HM Theodór Elmar hættur hjá KR Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“ Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United „Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“ Íslensku stelpurnar hjá Inter báðar í liði umferðarinnar Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Hareide með krabbamein í heila Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Sjá meira