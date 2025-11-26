Þekktu efnin enn þau vinsælustu Bjarki Sigurðsson skrifar 26. nóvember 2025 13:00 Valgerður Rúnarsdóttir er framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Vísir/Ívar Fannar Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ segir talsvert færri sprauta sig með fíkniefnum en áður. Litlar breytingar á götuverði efna bendi til þess að nægt framboð sé á fíkniefnamarkaði. Amfetamín og kókaín séu enn vinsælustu ólöglegu efnin hér á landi. Fréttastofa hefur í vikunni fjallað um mikla aukningu í fíkniefnainnflutningi en lögreglan á Keflavíkurflugvelli hefur aldrei lagt hald á jafn mikið magn fíkniefna og í ár. Þá er gríðarleg fjölgun í stórfelldum fíkniefnamálum tengdum komum Norrænu til Seyðisfjarðar. Rannsóknarstofa í lyfja- og eiturefnafræði hefur sérstaklega tekið eftir fjölgun nýgeðvirkra efna, eða falsaðra fíkniefna, svo sem Nitazene. Fleiri noti ketamín Hvort þetta þýði að fíkniefni streymi í meira magni til landsins eða hvort aðgerðir lögreglu séu að skila meiri árangri en áður skal ósagt látið. Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, segir þá sem leiti á Vog oftast nota bara þau efni sem bjóðast hverju sinni. Fleiri séu farnir að nota ketamín. „Þeir sem leita til meðferðar eru meira að nota örvandi vímuefni, róandi lyf, áfengi og kannabis heldur en ópíóíða. Þeir eru færri með ópíóíðafíkn heldur en fíkn í hin efnin. Amfetamín og kókaín hafa átt vinninginn í ólöglegri vímuefnaneyslu mjög lengi og það er enn þannig,“ segir Valgerður. Vilja valda minni skaða Eitt jákvætt sem SÁÁ hefur tekið eftir er að talsvert færri sprauta sig í æð. „Þó að það séu enn talsvert margir. Því fylgir mjög mikil lífshætta að sprauta sig í æð þannig ef neyslan getur breyst frá því og yfir í aðra tegund neyslu er það skárra. Allt sem vinnur að því að minnka neyslu er auðvitað betra og veldur minni skaða,“ segir Valgerður. Götuverð breytist lítið Þá haldi sú þróun áfram að færri yngri en 25 ára leiti á Vog sem sé líklegast afrakstur mikils forvarnarstarfs. Götuverð fíkniefna hefur lítið breyst síðustu ár. „Þannig það er örugglega betra aðgengi að vímuefnum hvað varðar verð en fyrir nokkrum árum síðan. Það eru engar sviptingar, þetta er greinilega mjög stabílt. Sem þýðir að það er nægt framboð,“ segir Valgerður. Fíkniefnabrot Tollgæslan Smygl Fíkn Heilbrigðismál Mest lesið Nokkur fjölbýlishús í ljósum logum Erlent Með lögregluna á hælunum með fullan BMW af kókaíni Innlent Foráttuveður í kortunum Innlent Sagði Campbell´s „gjörunninn“ mat fyrir „fátækt fólk“ Erlent Aldrei auglýstur sem íbúafundur fyrir Grafarvog og Kjalarnes Innlent Svarar til saka því barn í hans umsjá komst í hlaupbangsa Innlent Einn af hverjum fimm „erlendum sérfræðingum“ er Íslendingur Innlent Ólögráða ákærður fyrir samræði við fjórtán ára stúlku Innlent Ákærður fyrir tilraun til manndráps í Reykjanesbæ Innlent Búast við að mál lögmannsins verði fellt niður Innlent Fleiri fréttir Ekki hægt að treysta mælum vélarinnar þar sem afísunarvökvinn fraus Þekktu efnin enn þau vinsælustu Formaður Afstöðu vill á lista Samfylkingarinnar Andstaða almennings hvati til að búa vel um hnútana Búast við að mál lögmannsins verði fellt niður Ráðherra ræðir laxeldi í Mjóafirði og sprautusjúklingum fer fækkandi Þráhyggjuhegðunin staðið í fjórtán ár Losna við nágranna eftir þriggja ára baráttu Auknar líkur á kvikuhlaupi en óvissa um hvenær gýs næst Svarar til saka því barn í hans umsjá komst í hlaupbangsa Með lögregluna á hælunum með fullan BMW af kókaíni Skipti mestu máli að halda góðri rútínu í svartasta skammdeginu Hanna Katrín boðar sjókvíaeldi í Mjóafirði Skipuð framkvæmdastjóri Menntasjóðs námsmanna Aldrei auglýstur sem íbúafundur fyrir Grafarvog og Kjalarnes Einn af hverjum fimm „erlendum sérfræðingum“ er Íslendingur Ákærður fyrir tilraun til manndráps í Reykjanesbæ Vilja fá konur í mæðravernd sama hvernig þær fæða börn sín Lögmaðurinn neitar sök og kærir til Landsréttar Ríki misskilningur um hegðun heimilislausra Vaxtakostnaður ríkisins um 125 milljarðar: „Skuld í dag er skattur á morgun“ Saka borgarstjóra um að funda fjarri til að forðast íbúa Ljósagangan í minningu Ólafar Töru: „Í dag eru þrjú hundruð dagar síðan ég tók utan um systur mína“ Áforma vinnuvélar í Hvalárvirkjun í vor Ólögráða ákærður fyrir samræði við fjórtán ára stúlku Tekur ekki undir fullyrðingar um að ástand sé í heilbrigðiskerfinu Stórfelld fjölgun fíkniefnamála tengd Norrænu Foráttuveður í kortunum Hefur ekki fengið starfsleyfi eftir fimm mánuði: „Þetta hefur lagst þungt á mig“ Sprenging í fíkniefnainnflutningi í gegnum Norrænu Sjá meira