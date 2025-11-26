Innlent

Bjarki Sigurðsson skrifar
Valgerður Rúnarsdóttir er framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Vísir/Ívar Fannar

Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ segir talsvert færri sprauta sig með fíkniefnum en áður. Litlar breytingar á götuverði efna bendi til þess að nægt framboð sé á fíkniefnamarkaði. Amfetamín og kókaín séu enn vinsælustu ólöglegu efnin hér á landi. 

Fréttastofa hefur í vikunni fjallað um mikla aukningu í fíkniefnainnflutningi en lögreglan á Keflavíkurflugvelli hefur aldrei lagt hald á jafn mikið magn fíkniefna og í ár. Þá er gríðarleg fjölgun í stórfelldum fíkniefnamálum tengdum komum Norrænu til Seyðisfjarðar. Rannsóknarstofa í lyfja- og eiturefnafræði hefur sérstaklega tekið eftir fjölgun nýgeðvirkra efna, eða falsaðra fíkniefna, svo sem Nitazene.

Fleiri noti ketamín

Hvort þetta þýði að fíkniefni streymi í meira magni til landsins eða hvort aðgerðir lögreglu séu að skila meiri árangri en áður skal ósagt látið. Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, segir þá sem leiti á Vog oftast nota bara þau efni sem bjóðast hverju sinni. Fleiri séu farnir að nota ketamín.

„Þeir sem leita til meðferðar eru meira að nota örvandi vímuefni, róandi lyf, áfengi og kannabis heldur en ópíóíða. Þeir eru færri með ópíóíðafíkn heldur en fíkn í hin efnin. Amfetamín og kókaín hafa átt vinninginn í ólöglegri vímuefnaneyslu mjög lengi og það er enn þannig,“ segir Valgerður. 

Vilja valda minni skaða

Eitt jákvætt sem SÁÁ hefur tekið eftir er að talsvert færri sprauta sig í æð.

„Þó að það séu enn talsvert margir. Því fylgir mjög mikil lífshætta að sprauta sig í æð þannig ef neyslan getur breyst frá því og yfir í aðra tegund neyslu er það skárra. Allt sem vinnur að því að minnka neyslu er auðvitað betra og veldur minni skaða,“ segir Valgerður.  

Götuverð breytist lítið

Þá haldi sú þróun áfram að færri yngri en 25 ára leiti á Vog sem sé líklegast afrakstur mikils forvarnarstarfs. Götuverð fíkniefna hefur lítið breyst síðustu ár.

„Þannig það er örugglega betra aðgengi að vímuefnum hvað varðar verð en fyrir nokkrum árum síðan. Það eru engar sviptingar, þetta er greinilega mjög stabílt. Sem þýðir að það er nægt framboð,“ segir Valgerður. 

