Að lifa er að hlusta á þúsund sögur Lestrarklefinn 26. nóvember 2025 11:05 Fyrir vísindin eftir Önnu Rósar Árnadóttur er ljóðabók í óbundnu máli þar sem farið er yfir æviskeið vísindakonu. Sjöfn Asare tekur fyrir bók Önnu Rósar Árnadóttur, Fyrir vísindin, í Lestrarklefanum. Hún hefur þetta að segja um bókina. Fyrir vísindin er fyrsta útgefna verk skáldsins og bókmenntafræðingsins Önnu Rósar Árnadóttur, sem hlaut Ljóðstaf Jóns úr Vör í fyrra. Sigurljóð hennar, Skeljar, er einmitt að finna í nýútkominni bókinni sem Benedikt gefur út, en í henni segir höfundur sögu ljóðmælanda á næman og fallegan hátt sem lofar góðu um framtíðarferil skáldsins. Fyrir hvern? Fyrir vísindin er ljóðabók í óbundnu máli og í henni er farið yfir æviskeið vísindakonu, frá barnæsku og til fullorðinsára. Frásögnin er þó ekki línuleg heldur fremur hringlaga og er saga vísindakonunnar brotin upp í mismunandi kafla, lífsskeið, endurlit, sambönd og sjúkdóma. Sjöfn Asare skrifar gagnrýni á menningarvefnum Lestrarklefinn Frásögnin er meðvitað brotakennd en myndar þó fallega heild, og skilningur lesanda á ljóðmælanda dýpkar og eykst með hverju ljóði. Orðfæri höfundar er fallegt og beinskeytt og hún notar á tíðum vísanir í bókmenntir fyrri tíma í bland við dulrænan heim tilfinninganna til að skapa heildrænt og draumkennt andrúmsloft þar sem orðin leika sér hvert við annað og mynda brú milli manneskja. Samrunni fræða Það að ljóðmælandi sé vísindalega þenkjandi er sérlega áhugavert, en oft á tíðum er spennandi að sjá hvernig skáld vefa saman eitthvað jafn ólíkt og ljóðlist og hörð vísindi. Benda á þetta sameiginlega sem finnst í hvoru tveggja, þennan fínlega þráð uppgötvana, staðreynda og túlkunar, og það hvernig sumt fólk er eins og kallað til að stunda ákveðin fræði eða verk. Kristallast þessi samruni vel í ljóðinu Vísindakonan, en hér má sjá brot: ég er ekki skyggn hvíslar hún þar sem hún stendur fyrir framan titrandi glerskápinn og talan kemur til hennar nákvæm upp á kommu ég er ekki skyggn það eru bara þessi loftnet í mér (bls. 8) Umfjöllunina í heild sinni má lesa hér. Fleiri ritdóma er að finna á Lestrarklefinn.is Menning Bókmenntir Bókaútgáfa Jól Mest lesið „Ég heillast af hættunni“ Lífið Retró-draumur í Hlíðunum Lífið Fjarlægði tónlistina þar til nýja platan hefur verið fjármögnuð Lífið Eru þetta bestu gamanmyndir sögunnar? Bíó og sjónvarp Bjallaði í eitt virtasta tónskáld Kasakstan Tónlist Theodór Elmar og Pattra í sundur Lífið NASCAR25: Hver þarf að beygja meira en til vinstri til að skemmta sér? Leikjavísir Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Lífið „Mér líður eins og plottið í bókinni sé að raungerast“ Menning Skvísur á öllum aldri fögnuðu í Firðinum Tíska og hönnun Fleiri fréttir Að lifa er að hlusta á þúsund sögur Slökkviliðin og vinsæll barnabókahöfundur leiða saman hesta sína Kostnaður listarinnar Spennandi unglingabók um samfélag í upplausn, samkennd og heitar tilfinningar Á Hvömmum er lífið allt nema einfalt Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Fjörðurinn, húsið og leyndarmálin Græjaðu gjafalistann á góðum prís Snjallt pöntunarkerfi á hádegismat sparar vinnu, tíma og kostnað Ný vefverslun Slippfélagsins er paradís fyrir myndlistafólk Höfundar lesa í beinni í kvöld BRASA er nýr og glæsilegur veitingastaður í hjarta Kópavogs Birgitta Haukdal áritaði bækur í Smáralind Mannlega hlið fjármálanna kjörnuð í bókinni Sálfræði peninganna Eru geimverur meðal okkar? Tilbrigði við sannleika Myndaveisla: Klikkuð stemning í Eldhúspartýi FM957 Partyland fagnar tveggja ára afmæli með 20% afslætti alla vikuna Fyrsti íslenskumælandi bóndabærinn slær í gegn Einar Már, Sunna Dís og Sigrún Eldjárn lesa upp í kvöld Knútur vann graskerskeppni FM957 og Fjarðarkaupa Fegurðin og fjölbreytnin í krulluðu hári Nanna Rögnvaldar og Hallgrímur Helga lesa í kvöld Sól, borg, skíði og flug á einum stað Alvöru kósýkvöld með frábærum afsláttum, gleði og góðri stemningu Góð tannheilsa er hluti af hamingju og heilsu Kvefið gengur hraðar yfir með ColdZyme® Vetrartískan er mætt í Boozt með kósýheit Nýir réttir Serrano aðgengilegir í LifeTrack appinu Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu Sjá meira