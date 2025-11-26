Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði

Það voru skoruð glæsileg mörk í Meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld og nú má sjá þau á Vísi. Chelsea vann frábæran 3-0 sigur gegn Barcelona í stórleik kvöldsins þar sem átján ára vonarstjarna Brasilíu, Estevao, hélt áfram að minna á sig.
Mark Estevao kom eftir frábæran sprett í gegnum miðja vörn Barcelona. Áður hafði Jules Koundé skorað sjálfsmark og þriðja mark Chelsea var svo úr smiðju Liams Delap. Þar að auki voru í fyrri hálfleiknum tvö mörk dæmd af heimsmeisturunum.
Í Frakklandi vann Marseille 2-1 sigur gegn Newcastle. Harvey Barnes kom gestunum yfir en hinn 36 ára gamli Pierre Emerick Aubameyang tryggði Marseille sigur, meðal annars með því að nýta sér glórulaust úthlaup Nick Pope úr marki Newcastle.
Manchester City varð að sætta sig við 2-0 tap á heimavelli gegn Leverkusen þar sem þeir Alejandro Grimaldo og Patrik Schick skoruðu mörkin.
Í Noregi vann Juventus 3-2 útisigur gegn Bodö/Glimt með sigurmarki Jonathan David í uppbótartíma, eftir að Sondre Fet hafði jafnað metin skömmu áður úr víti. Weston McKennie og Lois Openda skoruðu einnig fyrir Juventus eftir að Ole Didrik Blomberg hafði komið norska liðinu yfir.
Scott McTominay var svo maðurinn á bakvið 2-0 sigur Napoli gegn Qarabag þar sem hann skoraði fyrra markið og átti svo eins konar bakfallsspyrnu í seinna markinu sem fór af varnarmanni og í netið.
Þá vann Dortmund frábæran 4-0 sigur gegn Villarreal í Þýskalandi. Serhou Guirassy skoraði fyrsta markið og gestirnir misstu svo Juan Foyth af velli með rautt spjald. Guirassy skoraði aftur á 54. mínútu og Karim Adeyemi strax í kjölfarið, áður en Daniel Svensson innsiglaði sigurinn í lokin.
Loks gerðu Slavia Prag og Athletic Bilbao markalaust jafntefli. Fyrr í gær vann svo Benfica 2-0 útisigur gegn Ajax og Union SG öflugan 1-0 útisigur gegn Galatasaray.
Það verður svo sannkölluð veisla í kvöld þegar fimmtu umferð lýkur með fjölda leikja, þar á meðal stórleik Arsenal og Bayern.