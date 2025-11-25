Martröð hollenska stórveldisins Ajax hélt áfram í kvöld þegar liðið tapaði á heimavelli gegn lærisveinum Jose Mourinho í Benfica, 2-0, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta. Tveimur fyrstu leikjum kvöldsins var að ljúka.
Ajax er þar með eina liðið af þeim 36 sem eru í Meistaradeildinni sem enn hefur ekki fengið eitt einasta stig, eftir fimm leiki. Liðið hefur raunar bara skorað eitt mark en fengið á sig sextán.
Benfica var einnig stigalaust en er nú búið að landa fyrsta sigrinum.
Sænski bakvörðurinn Samuel Dahl skoraði fyrra mark leiksins strax á 6. mínútu, þegar hann fylgdi á eftir skalla Richard Ríos eftir hornspyrnu. Seinna markið skoraði Leandro Barreiro svo úr skyndisókn í lokin.
Í hinum leiknum sem var að ljúka unnu belgísku meistararnir í Union SG góðan 1-0 útisigur gegn Galatasaray í Tyrklandi, með marki Promise David á 57. mínútu.
Union er því með sex stig eftir fimm leiki en Galatasaray er með níu stig.
Staðan skýrist svo betur í kvöld og á morgun þegar fimmtu umferð lýkur með fjölda leikja.