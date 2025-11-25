Í beinni
Fótbolti - Meistaradeild karla
Manchester City
Leverkusen
Fótbolti - Meistaradeild karla
Chelsea
Barcelona
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 25. nóvember 2025
3 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Meistaradeild karla
Manchester City
Leverkusen
Fótbolti - Meistaradeild karla
Chelsea
Barcelona
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar
Enski boltinn
Theodór Elmar hættur hjá KR
Íslenski boltinn
Vinur Schumacher segir að almenningur muni aldrei sjá hann aftur
Formúla 1
„Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“
Enski boltinn
Gríðarleg fjölgun kylfinga: „Aðstaðan sprungin í höfuðborginni“
Golf
„Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“
Fótbolti
Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“
Enski boltinn
Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga
Enski boltinn
Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“
Fótbolti
Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“
Enski boltinn
Fleiri fréttir
Skildu Ajax-menn eina eftir án stiga á botni Meistaradeildarinnar
Í beinni: Manchester City - Leverkusen | Erfiðir dagar að baki fyrir City eða hvað?
Í beinni: Chelsea - Barcelona | Guðjohnsen slagurinn í Lundúnum
Flokkarnir fyrir HM-drátt: Leiðin gerð svo að fjögur bestu mætist seint
Ronaldo slapp við bann á HM
Theodór Elmar hættur hjá KR
Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“
Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United
„Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“
Íslensku stelpurnar hjá Inter báðar í liði umferðarinnar
Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“
Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“
Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar
„Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“
Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton
Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið
United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye
Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga
Hareide með krabbamein í heila
Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers
Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki
Alex Freyr frá Fram í Njarðvík
Hörður á flugi og vann Hjört í slag um fjórða sæti
Pep skammast sín og biðst afsökunar
María aftur heim til Klepp
Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður
Messi með mark og stoðsendingaþrennu og liðið tveimur sigrum frá titlinum
Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn
Heimir um Ísland: „Finnst vanta aðeins kjöt á beinin“
Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska
Sjá meira
Mest lesið
Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar
Enski boltinn
Theodór Elmar hættur hjá KR
Íslenski boltinn
Vinur Schumacher segir að almenningur muni aldrei sjá hann aftur
Formúla 1
„Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“
Enski boltinn
Gríðarleg fjölgun kylfinga: „Aðstaðan sprungin í höfuðborginni“
Golf
„Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“
Fótbolti
Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“
Enski boltinn
Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga
Enski boltinn
Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“
Fótbolti
Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“
Enski boltinn
Í beinni
Fótbolti - Meistaradeild karla
Manchester City
Leverkusen
Fótbolti - Meistaradeild karla
Chelsea
Barcelona
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Kosningar 2026
Andlát
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Framúrskarandi fyrirtæki
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
HM kvenna í handbolta
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar