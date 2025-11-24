Udo Kier er látinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. nóvember 2025 12:02 Udo Kier var algjör költstjarna og átti farsælt samstarf með mörgum góðum leikstjórum, þar á meðal Rainer Werner Fassbinder, Paul Morrissey og Lars von Trier. Getty Þýski leikarinn Udo Kier, sem lék í meira en 200 kvikmyndum á ferli sínum, er látinn, 81 árs að aldri. Kier var þekktur fyrir stingandi augnaráð sitt og lék gjarnan sérstæða karaktera eða illmenni. Maki Kier, listamaðurinn Delbert McBride, greindi Variety frá því að hann hefði látist á sjúkrahúsi í Palm Springs á sunnudag. Þurfti að grafa mæðginin úr rústunum Kier fæddist 14. október 1944 í Köln undir lok Seinni heimsstyrjaldarinnar en skömmu eftir fæðinguna varð spítalinn fyrir loftárás og þurfti að grafa mæðginin út úr rústunum. Kier ólst upp án föður og flutti átján ára gamall til Englands að læra ensku. Kier lék í ýmsum B-myndum og hrollvekjum í upphafi ferilsins. Kier hóf að leika í kvikmyndum á seinni hluta sjöunda áratugarins og kom sér á kortið með tveimur hrollvekjum, Flesh for Frankenstein (1973) og Blood for Dracula (1974), sem listamaðurinn Andy Warhol framleiddi og Paul Morrissey leikstýrði. Kier lék aðalhlutverkin í báðum myndum sem voru kómedískar og ögrandi uppfærslur á skrímslunum klassísku. Myndirnar gerðu Kier frægan og næstu tvo áratugi vann hann vítt og breitt um Evrópu. Hann starfaði náið með þýska leikstjóranum Rainer Werner Fassbinder að The Stationmaster’s Wife (1977), The Third Generation (1979) og Lili Marleen (1981). Drakúla og Frankenstein eru sígild verk. Um svipað leyti kynntist Kier danska leikstjóranum Lars von Trier og lék í hinni tilraunakenndu Epidemic (1987). Það reyndist upphafið að farsælu samstarfi og lék Kier í fjölda mynda leikstjórans, þar á meðal Europa (1991), Breaking the Waves (1996), Dancer in the Dark (2000), Dogville (2003) og Melancholia (2011). Kier kynntist leikstjóranum Gus Van Sant á kvikmyndahátíðinni í Berlín og hjálpaði Gus honum að fá atvinnuleyfi í Bandaríkjunum. Van Sant kynnti Bandaríkjamenn síðan fyrir Kier í dramanu My Own Private Idaho (1991) þar sem hann lék á móti River Phoenix og Keanu Reeves. Á tíunda áratugnum lék Kier í fjölda smáhlutverka í stórum Hollywood-myndum á borð við Ace Ventura: Pet Detective (1994). Armageddon (1998) og Blade (1998). Kier var iðinn við að leika allt fram á þetta ár og síðasta mynd hans var hin brasilíska The Secret Agent (2025) sem vann til fjölda verðlauna á Cannes. Andlát Þýskaland Hollywood Bíó og sjónvarp Bandaríkin Mest lesið Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tíska og hönnun Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Lífið Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Lífið Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Lífið Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Lífið Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Lífið Udo Kier er látinn Bíó og sjónvarp Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Lífið samstarf Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Innlent Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Lífið Fleiri fréttir Udo Kier er látinn Helga Margrét tekur við af Króla Framleiða keflvískan krimma sem gerist á hápunkti kalda stríðsins Æstur aðdáandi óð í Grande Hafnar ásökunum um dónamyndir og segir þveröfugt farið Sópa til sín verðlaunum um heim allan Íslenskur Taskmaster kemur í vor Hannes í víking með gamansama glæpamynd Snýr aftur í leiklistina eftir sjö ára fjarveru Urðað yfir nýja þætti Kim: Núll stjörnu glæpur gegn sjónvarpi Vaktin: Sjónvarpsmenn verðlauna hver annan á ný Barnastjarna bráðkvödd Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Fimm góðar um vonda færð, snjóstorma og ærandi innilokunarkennd Vafðist tunga um tönn þegar Bond bar á góma Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur „Fallegasti drengur í heimi“ er látinn „Ég hef ekki trú á öðru en að við lifum þetta af“ Tilnefningar fyrir árið 2024 birtar Þau eru tilnefnd til Sjónvarpsverðlaunanna fyrir árið 2023 Sjónvarpsverðlaunin sækja innblástur í stillimyndina Inbetweeners snúa aftur Vesturport fær lóð í Gufunesi Minnist náins kollega og elskhuga „Hættið að senda mér gervigreindarmyndbönd af pabba“ Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Sjá meira