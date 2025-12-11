Nágrannar kveðja endanlega í dag Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. desember 2025 12:07 Ryan Moloney, Alan Fletcher, Jackie Woodburne, Angela Bishop, Ian Smith og Stefan Dennis kvöddu skjáinn 2022 og gera það aftur núna í dag. Getty Síðasti þáttur sápuóperunnar Nágranna verður sýndur í dag í Ástralíu og á Bretlandseyjum. Þátturinn er með þeim langlífari í sögunni og hefur verið sýndur síðan 1985. Amazon kom til bjargar þegar þátturinn var tekinn af dagskrá 2022 en nú er komið að endanlegri kveðjustund. Nágrannar þekkja það að binda endi á sögur karaktera sinna, láta þá snúa aftur og jafnvel ganga frá þeim í annað sinn. Serían hefur sjálf upplifað það, var fyrst tekin stuttlega af dagskrá eftir fjögurra mánaða göngu 1985 og síðan aftur 2022. En nú hefur leikmynd seríunnar, sem staðið hefur í fjörutíu ár, verið tekin í sundur og leikarar leitað á önnur mið: Ramsay-stræti hefur sungið sitt síðasta. „Maður finnur fyrir deja vu,“ sagði yfirframleiðandinn Jason Herbison í viðtali við BBC um tímamótin. Eftir að Channel 5 ákvað að hætta að sýna þættina endaði serían á stjörnum prýddum lokaþætti með Hollywood-stjörnunum Margot Robbie og Guy Pearce, sem slitu barnskónum í þáttunum, tónlistarkonunni Kylie Minogue og söngvaranum Jason Donovan. Mörg hundruð manns söfnuðust saman á Federation-torgi í Melbourne til að fylgjast með endinum á stóra skjánum og BBC var með lifandi vakt vegna tímamótanna. Skömmu eftir að sá lokaþáttur fór í loftið bárust hins vegar fregnir af því að þetta væru ekki endalokin, Amazon MGM Studios tók Nágrannana upp á sína arma. Sviptingarnar voru svo skjótar að Pearce grínaðist með að kveðjugjöfinni sem Robbie sendi á framleiðendurnar, kassa af kampavíni, yrði skilað. En endurkoman entist stutt. Fyrr á þessu ári tilkynnti Amazon að serían myndi enda í desember, fjörutíu árum og rúmlega níu þúsund þáttum síðar. Þátturinn verður ekki jafn stjörnum hlaðinn og síðast en mun vafalaust nísta enn dýpra. Þátturinn verður síðan sýndur hérlendis á Sýn þann 24. febrúar næstkomandi. Bíó og sjónvarp Ástralía Tímamót Tengdar fréttir Nágrannar kveðja sjónvarpsskjáinn Síðasta atriði áströlsku sjónvarpsþáttanna Nágrannar hefur verið tekið upp. Þættirnir hafa verið á sjónvarpsskjáum áhorfenda í tugi ára. 13. júlí 2025 13:54 Nágrannar snúa aftur á Stöð 2 árið 2023 Þau sögulegu tíðindi urðu í gær að Nágrannar kvöddu sjónvarpsáhorfendur Stöðvar 2. Ástralska sjónvarpsþáttaröðin hefur verið á dagskrá sjónvarps í 37 ár og stefndi í að þáttaröðin myndi kveðja fyrir fullt og allt. Ekki varð af því, sem betur fer fyrir dygga aðdáendur. 22. desember 2022 15:26 Mest lesið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Umhugsunarefni fyrir foreldra vegna komu jólasveinanna Lífið Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Lífið Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Lífið Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Lífið Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Bíó og sjónvarp Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Lífið „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Menning Fleiri fréttir Nágrannar kveðja endanlega í dag Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Ósáttur við framhaldið: „Skildu ekki hvað gerði þá fyrstu sérstaka“ „Það er hægt að búa til alvöru hasarmyndir á Íslandi“ Yrsa, Hannes og Björg í eina sæng með Thule Sagði „frost í greininni“ og krafði Loga um breytingar Þrýstingur Trump dugði til að fá Rush Hour 4 í gegn Eru þetta bestu gamanmyndir sögunnar? Udo Kier er látinn Helga Margrét tekur við af Króla Framleiða keflvískan krimma sem gerist á hápunkti kalda stríðsins Æstur aðdáandi óð í Grande Hafnar ásökunum um dónamyndir og segir þveröfugt farið Sópa til sín verðlaunum um heim allan Íslenskur Taskmaster kemur í vor Hannes í víking með gamansama glæpamynd Snýr aftur í leiklistina eftir sjö ára fjarveru Urðað yfir nýja þætti Kim: Núll stjörnu glæpur gegn sjónvarpi Sjá meira