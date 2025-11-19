Framleiða keflvískan krimma sem gerist á hápunkti kalda stríðsins Magnús Jochum Pálsson skrifar 19. nóvember 2025 13:53 Lesli Bibb verður Captain Goodman í Top of the Rock sem Truenorth framleiðir. Hollywood-leikkonan Leslie Bibb mun leika aðalhlutverkið í glæpaþáttunum Top of the Rock sem gerast á hápunkti Kalda stríðsins og fjalla um dularfullt morð á bandarískum hermanni. Truenorth framleiðir þættina, Davíð Óskar Ólafsson leikstýrir og Jóna Atli Jónasson og Óttar M. Norðfjörð skrifa handritið. Leslie Bibb sem er þekktust fyrir leik sinn í Talladega Nights (2006), Iron Man (2008) og Law Abiding Citizen (2009) mun fylgja eftir góðri frammistöðu sinni í þriðju seríu af sjónvarpsþáttunum White Lotus (2025) með sex þátta glæpaseríunni Top of the Rock. Leslie Bibb vakti lukku í Hvíta lótusblóminu. Serían gerist árið 1983 á hápunkti kalda stríðsins og fylgir eftir kapteininum Diane Goodman (Bibb) og herlögreglumanninum Söruh Ellis sem eru báðar staðsettar á Keflavíkurstöðinni. Þegar bandarískur hermaður finnst látinn við undarlegar kringumstæður við stöðina þurfa konurnar tvær að vinna með íslensku lögreglunni að rannsókn málsins. Fljótt kemur blekkingavefur í ljós. Íslenska framleiðslufyrirtækið Truenorth framleiðir þættina ásamt Mystery Productions og Vertu. Þættirnir eru hugarsmíði Davíðs Óskars Ólafssonar og Jóns Atla Jónassonar og er Ragnar Jónsson meðhöfundur. Davíð Óskar mun sjálfur leikstýra þáttunum og er handrit þeirra skrifað af Jóni Atla Jónassyni og Óttari M. Norðfjörð. Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Keflavíkurflugvöllur Hollywood Mest lesið „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Lífið Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Lífið Úr 101 í miðbæ Hafnar: „Búið að bjóða mér á alla fundi Kiwanis, kótilettukvöld og hvaðeina“ Lífið Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Lífið Sjö ár frá örlagaríkum kossi á fullu tungli Lífið Innlit í ævintýralega baðlónið Laugarás Lagoon Lífið Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Tónlist Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Lífið Ekki meira en bara vinir Lífið Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar Fleiri fréttir Æstur aðdáandi óð í Grande Hafnar ásökunum um dónamyndir og segir þveröfugt farið Sópa til sín verðlaunum um heim allan Íslenskur Taskmaster kemur í vor Hannes í víking með gamansama glæpamynd Snýr aftur í leiklistina eftir sjö ára fjarveru Urðað yfir nýja þætti Kim: Núll stjörnu glæpur gegn sjónvarpi Vaktin: Sjónvarpsmenn verðlauna hver annan á ný Barnastjarna bráðkvödd Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Fimm góðar um vonda færð, snjóstorma og ærandi innilokunarkennd Vafðist tunga um tönn þegar Bond bar á góma Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur „Fallegasti drengur í heimi“ er látinn „Ég hef ekki trú á öðru en að við lifum þetta af“ Tilnefningar fyrir árið 2024 birtar Þau eru tilnefnd til Sjónvarpsverðlaunanna fyrir árið 2023 Sjónvarpsverðlaunin sækja innblástur í stillimyndina Inbetweeners snúa aftur Vesturport fær lóð í Gufunesi Minnist náins kollega og elskhuga „Hættið að senda mér gervigreindarmyndbönd af pabba“ Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Sjá meira