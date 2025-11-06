Meghan Markle, hertogaynjan af Sussex, mun snúa aftur á stóra skjáinn í litlu hlutverki í nýrri bandarískri kvikmynd. Markle hefur ekki leikið síðan 2018 en hefur verið með kokkaþætti á Netflix.
Variety greinir frá hlutverki Markle í myndinni sem heitir Close Personal Friends, er í tökum um þessar mundir og er leikstýrt af Jason Orley.
Myndin fjallar um tvö pör, annað venjulegt og hitt frægt, sem hittast á ferðalagi í Santa Barbara í Kaliforníu. Vinátta myndast milli paranna en svo flækjast hlutirnir. Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson og Henry Golding fara með aðalhlutverk.
Meghan Markle byrjaði að leika sem táningur á tíunda áratugnum og lék smáhlutverk í fjölda mynda og þátta upp úr aldamótum. Hún fór þá að fá stærri hlutverk í myndum á borð við Remember Me (2010) og Horrible Bosses (2011).
Hennar síðasta hlutverk var jafnframt hennar stærsta sem Rachel Zane í lögfræðiþáttunum Suits sem voru á sjónvarpsskjánum frá 2011 til 2018. Hún giftist Harry Bretaprinsi árið 2018 og hefur ekki leikið síðan.
„Ég hef tikkað í þetta box og ég er mjög stolt af vinnunni sem ég hef unnið, núna er tími til að vinna með [Harry] sem teymi,“ sagði Markle þegar hún sagði skilið við leiklistina.
Síðan þá hefur margt vatn runnið til sjávar, Harry og Meghan ákváðu 2020 að láta af öllum konunglegum skyldum sínum og afsala sér titlum sínum. Sama ár gerðu þau 100 milljón dala samning við Netflix um framleiðslu þátta og mynda fyrir veituna.
Þau hafa þegar gert heimildaþættina Harry & Megan (2022) og kokkaþættina With Love, Meghan (2025). Það er spurning hvað þau hjónin gera næst, hvort þetta smáhlutverk sé upptaktur að stærri hlutverkum.
