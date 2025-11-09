Sópa til sín verðlaunum um heim allan Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 9. nóvember 2025 13:49 Ingvar E. Sigurðsson fer með aðalhlutverk í myndinni. Sænsk-íslenska stuttmyndin O (Hringur) hlaut verðlaun á 33. Alter-native kvikmyndahátíðinni í Rúmeníu um helgina. Um er að ræða nítjándu verðlaunin sem myndin hlýtur á alþjóðlegri kvikmyndahátíð. Myndin var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum og hefur síðan þá farið sigurgöngu á mörgum hátíðum um heim allan. Hún hlaut Danzante-verðlaunin í júní, sem eru aðalverðlaun kvikmyndahátíðarinnar í Huesca á Spáni, og er þannig komin í forval til Óskarsverðlauna næsta árs. Í fréttatilkynningu er myndinni lýst sem „ljóðrænni frásögn af manni sem vill standa sig en hans helsta hindrun er hann sjálfur“. Rúnar Rúnarsson er leikstjóri myndarinnar og framleiðandi er Heather Millard. „Þetta er búið að vera ótrúlegt ferðalag sem myndin okkar hefur verið. Við erum svo stolt af öllu fólkinu sem gerði myndina með okkur og gerði hana að veruleika,“ er haft eftir Millard, sem hvetur áhugasama til að mæta í Kringlubíó næsta fimmtudag þar sem myndin verður sýnd í tvígang. Sýnishorn má sjá hér að neðan. Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Óskarsverðlaunin Mest lesið Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Lífið Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Lífið Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Lífið Tvö ár í stofufangelsi Lífið Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Lífið „Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Lífið Krakkatían: Skrímslasveitin, söngleikur og framhaldsmynd Lífið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Lífið Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Lífið Fleiri fréttir Sópa til sín verðlaunum um heim allan Íslenskur Taskmaster kemur í vor Hannes í víking með gamansama glæpamynd Snýr aftur í leiklistina eftir sjö ára fjarveru Urðað yfir nýja þætti Kim: Núll stjörnu glæpur gegn sjónvarpi Vaktin: Sjónvarpsmenn verðlauna hver annan á ný Barnastjarna bráðkvödd Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Fimm góðar um vonda færð, snjóstorma og ærandi innilokunarkennd Vafðist tunga um tönn þegar Bond bar á góma Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur „Fallegasti drengur í heimi“ er látinn „Ég hef ekki trú á öðru en að við lifum þetta af“ Tilnefningar fyrir árið 2024 birtar Þau eru tilnefnd til Sjónvarpsverðlaunanna fyrir árið 2023 Sjónvarpsverðlaunin sækja innblástur í stillimyndina Inbetweeners snúa aftur Vesturport fær lóð í Gufunesi Minnist náins kollega og elskhuga „Hættið að senda mér gervigreindarmyndbönd af pabba“ Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Sjá meira