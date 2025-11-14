Æstur aðdáandi óð í Grande Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. nóvember 2025 10:50 Ariana Grande og Cynthia Erivo heilsuðu aðdáendum í Singapúr. Flestir voru almennilegir en einn missti sig alveg. Getty Ástralskur aðdáandi óð upp að söng- og leikkonunni Ariönu Grande og tók utan um hana í Singapore í gær. Cynthia Erivo, mótleikkona Grande, kom henni til varnar og ýtti manninum frá áður en hann var fjarlægður af vettvangi. Maðurinn gerir markvisst út á það að ryðjast upp á svið til tónlistarmanna eða inn á íþróttaviðburði. Sérstök Asíu-Kyrrahafs-frumsýning var haldin fyrir söngleikjamyndinina Wicked: For Good, framhald Wicked (2024), í skemmtigarði Universal í Singapore í gær. Þegar aðalleikarar myndarinnar gengu eftir rauðum dreglinum, heilsuðu aðdáendum og sátu fyrir á ljósmyndum, stökk maður yfir grindverkið, hljóp í átt að Ariönu Grande, tók utan um hana og hoppaði upp og niður við hlið hennar. Grande sjálf fraus algjörlega en samstarfskona hennar, Cynthia Erivo, var fljót að bregðast við og ýtti honum í burtu. Maðurinn sem um ræðir er Ástralinn Johnson Wen sem kallar sig Pyjaman Man og hefur gert það að vana sínum að trufla hina ýmsu viðburði. Hann deildi sjálfur myndbandi af atvikinu í gær á samfélagsmiðlum. „Kæra Ariana Grande, takk fyrir að leyfa mér að hoppa á gula dregilinn með þér,“ skrifaði hann við myndbandið. Í öðrum myndböndum af vettvangi sést þegar öryggisgæsla staðarins handsamaði Wen og henti honum af viðburðinum. Hann sagðist sjálfur vera „frjáls“ úr haldi en ekki liggur fyrir hvort hann verði lögsóttur fyrir gjörninginn. Hvorki Grande né Erivo hafa tjáð sig um málið. View this post on Instagram A post shared by Pyjama Man (@pyjamamann) Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Wen gerir eitthvað svona lagað, hann hefur verið uppvís um sambærileg atvik gegnum tíðina og truflaði hann nýverið tónleika hjá bæði Katy Perry og Weeknd í Ástralíu. Þá hljóp hann inn á hlaupabrautina í úrslitum hundrað metra hlaups á Ólympíuleikunum í París í fyrra og úrlist heimsmeistarakeppninnar í krikketi árið 2023. Wicked: For Good verður frumsýnd hérlendis 20. nóvember næstkomandi. Hún segir seinni hluta sögunnar um Glindu og Elphöbu. Hollywood Bandaríkin Singapúr Mest lesið Bubba svarað og „barnaleg vitleysa“ í Borgó Menning Blondie verður stjarnan á RIFF um helgina Lífið „Mjög pirruð út í hvort annað eftir frumsýninguna“ Lífið Æstur aðdáandi óð í Grande Bíó og sjónvarp Lítið mál að trylla lýðinn kasólétt Tónlist Áföll og samskiptamynstur erfast milli kynslóða Lífið Lögmálið um lítil typpi Lífið Ölgerðin lítur Orkutal „öfgahægrisins“ alvarlegum augum Lífið „Konan hans hlýtur að taka á honum þegar hún heyrir þetta“ Lífið Sérstök og sjaldgæf íslensk nöfn: „Vitanlega var mér strítt“ Lífið Fleiri fréttir Æstur aðdáandi óð í Grande Hafnar ásökunum um dónamyndir og segir þveröfugt farið Sópa til sín verðlaunum um heim allan Íslenskur Taskmaster kemur í vor Hannes í víking með gamansama glæpamynd Snýr aftur í leiklistina eftir sjö ára fjarveru Urðað yfir nýja þætti Kim: Núll stjörnu glæpur gegn sjónvarpi Vaktin: Sjónvarpsmenn verðlauna hver annan á ný Barnastjarna bráðkvödd Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Fimm góðar um vonda færð, snjóstorma og ærandi innilokunarkennd Vafðist tunga um tönn þegar Bond bar á góma Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur „Fallegasti drengur í heimi“ er látinn „Ég hef ekki trú á öðru en að við lifum þetta af“ Tilnefningar fyrir árið 2024 birtar Þau eru tilnefnd til Sjónvarpsverðlaunanna fyrir árið 2023 Sjónvarpsverðlaunin sækja innblástur í stillimyndina Inbetweeners snúa aftur Vesturport fær lóð í Gufunesi Minnist náins kollega og elskhuga „Hættið að senda mér gervigreindarmyndbönd af pabba“ Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Sjá meira