Enginn Óskar til Íslands 2026 Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 16. desember 2025 21:23 Saga Garðars fer með eitt aðalhlutverka í myndinni. Engin Óskarsverðlaun munu fara til Íslands á næsta ári en framlag Íslands - Ástin sem eftir i leikstjórn Hlyns Pálmasonar er ekki meðal þeirra mynda sem eftir eru á stuttlista fimmtán mynda sem koma til greina til að hljóta verðlaun í flokki erlendra mynda. Þetta má sjá á vef Óskarsins en þar var birtur stuttlisti þeirra mynda sem enn kemur til greina að muni vinna verðlaun á næsta ári. Greint var frá því í ágúst að Ástin sem eftir er yrði framlag Íslands í ár. Hún fangar ár í lífi fjölskyldu þar sem foreldrarnir stíga fyrstu skrefin í átt að skilnaði. Á fjórum árstíðum fylgjumst við með hversdagslífi fjölskyldumeðlima í gegnum óvænt, fyndin og hjartnæm augnablik sem endurspegla hið breytta samband þeirra. Myndin var valin af dómnefnd Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar sem í sátu fulltrúar helstu fagfélaga íslenska kvikmyndaiðnaðarins auk fulltrúa kvikmyndahúsa, kvikmyndagagnrýnenda og Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Óskarsverðlaunahátíðin verður haldin í 98. sinn sunnudaginn 15. mars 2026. Stuttlistinn var kynntur í dag, 16. desember en tilnefningar til verðlaunanna verða opinberaðar 22. janúar 2026. Bíó og sjónvarp Óskarsverðlaunin