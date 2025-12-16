Bíó og sjónvarp

Enginn Óskar til Ís­lands 2026

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Saga Garðars fer með eitt aðalhlutverka í myndinni. 

Engin Óskarsverðlaun munu fara til Íslands á næsta ári en framlag Íslands - Ástin sem eftir i leikstjórn Hlyns Pálmasonar er ekki meðal þeirra mynda sem eftir eru á stuttlista fimmtán mynda sem koma til greina til að hljóta verðlaun í flokki erlendra mynda.

Þetta má sjá á vef Óskarsins en þar var birtur stuttlisti þeirra mynda sem enn kemur til greina að muni vinna verðlaun á næsta ári. Greint var frá því í ágúst að Ástin sem eftir er yrði framlag Íslands í ár. 

Hún fangar ár í lífi fjölskyldu þar sem foreldrarnir stíga fyrstu skrefin í átt að skilnaði. Á fjórum árstíðum fylgjumst við með hversdagslífi fjölskyldumeðlima í gegnum óvænt, fyndin og hjartnæm augnablik sem endurspegla hið breytta samband þeirra.

Myndin var valin af dómnefnd Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar sem í sátu fulltrúar helstu fagfélaga íslenska kvikmyndaiðnaðarins auk fulltrúa kvikmyndahúsa, kvikmyndagagnrýnenda og Kvikmyndamiðstöðvar Íslands.

Óskarsverðlaunahátíðin verður haldin í 98. sinn sunnudaginn 15. mars 2026. Stuttlistinn var kynntur í dag, 16. desember en tilnefningar til verðlaunanna verða opinberaðar 22. janúar 2026.

