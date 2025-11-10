Hafnar ásökunum um dónamyndir og segir þveröfugt farið Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. nóvember 2025 11:31 Jeremy Renner og Yi Zhou unnu saman að heimildarmynd hennar í sumar en samband þeirra varð síðan meira en faglegt samstarf. Sambandið súrnaði og nú saka þau hvort annað um hótanir og kynferðisleg skilaboð. Getty Leikarinn Jeremy Renner hefur hótað kvikmyndagerðarkonunni Yi Zhou með lögsókn. Ástæðan er ásakanir Zhou um að Renner hafi sent henni óumbeðnar dónamyndir og hótað því að siga landamæraeftirlitinu á hana. Renner segir þveröfugt farið, hún hafi herjað á hann og sent honum urmul óviðeigandi skilaboða. Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá málinu og hefur undir höndunum svokallað „cease and desist“ kröfubréf sem lögfræðingurinn Marty Singer sendi á Zhou fyrir hönd Renner. Slík bréf fela í sér kröfu um að viðtakandinn hætti ákveðinni hegðun annars verði hann lögsóttur. Í bréfinu kemur fram að Renner hafi samþykkt að taka þátt í heimildarmyndinni Chronicles of Disney eftir Zhou en á fyrsta fundi þeirra saman í júlí síðastliðnum hafi hún reynt við hann. Þau hafi í kjölfarið átt „stutt kynni“ sem hafi verið með samþykki beggja. Jeremy Renner gaf út sjálfsævisögu sína í vor.Getty Næst þegar hittust í ágúst hafi Renner tjáð Zhou að hann hefði ekki áhuga á ástarsambandi með henni og sett hana í gestaherbergið þá nóttina. Eftir það heldur Renner því fram að Zhou hafi sent honum mörg hundruð kynferðisleg skilaboð þar sem sagðist vilja vera með honum og krafðist kynlífs. Renner segir jafnframt að Zhou hafi hótað að „skaða hann opinberlega“ nema hann samþykkti að kynna heimildarmynd hennar og láta sem þau væru par. Þá neitar Renner því að hafa talsett gervigreindar-teiknimynd Zhou líkt og hún hefur haldið fram. Loks sagði Renner að ef Zhou myndi ekki hætta að að dreifa „klámfengnum lygum“ og misnota nafn hans muni hún finna fyrir lagalegum afleiðingum og hætta á því að tapa milljónum í skaðabætur. Suðaði, sendi klámfengið efni og hótaði henni með ICE Zhou birti fjölda yfirlýsinga á Instagram-síðu sinni í síðustu viku þar sem hún greindi frá ásökunum í garð leikarans og rakti samband þeirra frá því í sumar. Zhou lýsti því að þau hefðu hafið samstarf við heimildarmynd hennar en hann hafi ítrekað reynt við hana og sent á hana klámfengnar myndir og myndbönd. Á endanum hafi Renner tekist að sannfæra Zhou um að fara á stefnumót saman. Eftir það hafi samstarfið súrnað og þegar hún setti honum fótinn fyrir dyrnar hafi hann hótað að siga ICE, tolla- og landamæraeftirliti Bandaríkjanna, á hana. Zhou sakar Renner um ýmislegt misjafnt. Zhou ræddi við TMZ vegna umfjöllunarinnar og sagðist hún sjálf þegar hafa hótað Renner lögsókn í þrígang með „cease and desist“ bréfum. TMZ fékk afrit af gögnunum þar sem Zhou sakar Renner um að hafa sent sér kynferðisleg skilaboð og óskað eftir sambærilegu efni frá henni sem olli henni „óþægindum og vanlíðan“. Zhou varaði Renner við því að dreifa ekki lygum um hana, hætta að senda henni kynferðisleg skilaboð og hætta að hóta, áreita og reyna að fjárkúga hana ellegar myndi hún fara með hann fyrir dómara. Bandaríkin Hollywood Samfélagsmiðlar Mest lesið 50+: Framhjáhöldum fjölgar Áskorun Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Lífið Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Lífið Hefur engan kynferðislegan áhuga á óléttri konu sinni Lífið Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Lífið GDRN og Árni Steinn eiga von á sínu öðru barni Lífið Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Lífið Hafnar ásökunum um dónamyndir og segir þveröfugt farið Bíó og sjónvarp Tvö ár í stofufangelsi Lífið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Fleiri fréttir Sópa til sín verðlaunum um heim allan Íslenskur Taskmaster kemur í vor Hannes í víking með gamansama glæpamynd Snýr aftur í leiklistina eftir sjö ára fjarveru Urðað yfir nýja þætti Kim: Núll stjörnu glæpur gegn sjónvarpi Vaktin: Sjónvarpsmenn verðlauna hver annan á ný Barnastjarna bráðkvödd Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Fimm góðar um vonda færð, snjóstorma og ærandi innilokunarkennd Vafðist tunga um tönn þegar Bond bar á góma Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur „Fallegasti drengur í heimi“ er látinn „Ég hef ekki trú á öðru en að við lifum þetta af“ Tilnefningar fyrir árið 2024 birtar Þau eru tilnefnd til Sjónvarpsverðlaunanna fyrir árið 2023 Sjónvarpsverðlaunin sækja innblástur í stillimyndina Inbetweeners snúa aftur Vesturport fær lóð í Gufunesi Minnist náins kollega og elskhuga „Hættið að senda mér gervigreindarmyndbönd af pabba“ Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Sjá meira